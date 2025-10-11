Dans le cadre du projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire (Resco), Intercoton a procédé, le même jour, à la remise officielle de kits de soins vétérinaires aux techniciens en association agriculture-élevage (Taae). Ils étaient au nombre de 70, issus de cinq sociétés cotonnières.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Moussa Soro, président du conseil d'administration (Pca) d'Intercoton, de Jean-Baptiste Siontiamma Silué, directeur exécutif d'Intercoton et coordonnateur du projet Resco, ainsi que d'une délégation du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières.

Dans son intervention, Jean-Baptiste Siontiamma Silué a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions du projet Resco visant à renforcer la résilience et la durabilité de la filière cotonnière à travers la promotion de pratiques agricoles intégrées, la sécurisation des systèmes d'élevage et le bien-être des boeufs dans les zones de production du Nord.

« Cette remise illustre l'engagement du projet Resco à accompagner concrètement les producteurs et à promouvoir des systèmes agricoles plus résilients face aux aléas climatiques », a-t-il souligné.

Poursuivant, le coordonnateur du projet s'est réjoui de constater que les débuts de modernisation sont amorcés, notamment à travers l'utilisation de tracteurs et de drones dans la filière, même si la production reste encore basée à 80 % sur la traction animale.

« Pour ne pas perdre cette force animale, il était pertinent pour nous de renforcer les capacités opérationnelles des techniciens agriculture-élevage (Tae), afin qu'ils puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions et protéger cette force animale pendant les périodes de culture », a-t-il fait remarquer.

Tout en encourageant les techniciens de la filière coton, en particulier les Taae, Moussa Soro a indiqué que la remise de ces kits de soins vétérinaires constitue un véritable soulagement. Il a remercié le ministère de tutelle et l'Agence française de développement (Afd) qui, à travers le projet Resco, contribuent à réduire considérablement la pénibilité des activités dans la production du coton.

C'est tout naturellement que les bénéficiaires ont salué ce soutien matériel, lequel vient renforcer leurs capacités d'intervention auprès des producteurs et productrices de la filière coton. Ils ont, d'une même voix, réaffirmé leur volonté d'oeuvrer pour une filière coton plus performante et durable.

Notons que ces kits de soins vétérinaires sont composés de matériels essentiels, notamment : pinces à castrer, trousses de dissection, seringues, aiguilles, seringues revolver avec tubes plastiques de 30cc et 50cc, glacières, lances-bolus, etc.