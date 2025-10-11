Après plusieurs années d'expérimentation sur le continent africain, la multinationale marocaine BIMBEAST, spécialisée dans la modélisation de l'information du bâtiment (BIM), a présenté, le vendredi 10 octobre 2025, à l'Ivoire Trade Center d'Abidjan, les atouts de cette technologie au service de la performance du BTP et de l'aménagement urbain.

Un acteur clé du BIM en Afrique

Fondée en 2019 à Casablanca, BIMBEAST s'est rapidement imposée comme un acteur de référence dans la transformation numérique du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). En l'espace de huit ans, la société a étendu ses activités à Riyad (Arabie Saoudite), Doha (Qatar) et Abidjan (Côte d'Ivoire), devenant une multinationale reconnue pour son expertise en Building Information Modeling (BIM).

Le BIM, ou modélisation des informations du bâtiment, consiste à créer un modèle numérique intelligent en 3D intégrant l'ensemble des données d'un projet de construction. Ce processus révolutionne la manière de concevoir, planifier, construire et gérer les infrastructures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La conférence d'Abidjan, tenue autour du thème « Le BIM, accélérateur de performance pour le BTP et l'aménagement urbain », a réuni chefs d'entreprise, ingénieurs, architectes et cadres du secteur public. Elle a été animée par Yahya Chehboun, président-directeur général et fondateur de BIMBEAST, qui a partagé son expérience et ses réflexions sur l'avenir du BIM en Afrique de l'Ouest.

« Cette conférence vise à échanger sur les défis et les solutions que nous apportons à travers BIMBEAST Côte d'Ivoire. Nous avons participé à plusieurs projets, dont le métro d'Abidjan, la Tour F, la Cité de la Justice ou encore le projet Saadi. Nous venons partager les leçons apprises et notre vision pour accompagner la transition numérique du secteur », a expliqué le PDG.

Des défis à transformer en opportunités

Face aux professionnels présents, Yahya Chehboun a insisté sur l'importance d'une transition numérique concertée. Selon lui, « il existe une réelle volonté, mais elle doit s'accompagner d'une politique claire, d'un renforcement des compétences et d'une meilleure intégration du BIM dans les politiques publiques ».

BIMBEAST, qui emploie 130 collaborateurs à travers ses filiales, dont 24 en Côte d'Ivoire, met à disposition son savoir-faire pour former, accompagner et outiller les acteurs locaux. « Nous sentons une volonté d'aller vers le numérique dans le BTP, mais il faut accélérer le déploiement, la formation et l'adoption des outils », a ajouté le fondateur.

Au coeur de l'intervention du PDG figurait une distinction essentielle : le BIM ne se résume pas à un simple rendu 3D. « Le BIM, c'est construire avant de construire. Chaque élément du modèle contient des informations utiles : le type de matériau, la quantité, le coût ou encore les caractéristiques techniques. Contrairement à une image 3D, la maquette BIM est un outil de décision et de coordination », a-t-il souligné.

Cette approche collaborative favorise la synergie entre architectes, ingénieurs, entrepreneurs et fournisseurs, tout en réduisant les erreurs, les retards et les surcoûts. Elle offre aussi à l'État et aux collectivités une meilleure visibilité sur la planification et la maintenance des infrastructures.

Appel à une volonté politique forte

Pour Yahya Chehboun, le succès du BIM dans plusieurs pays repose avant tout sur une impulsion gouvernementale :

« Dans tous les pays où le BIM s'est imposé, c'est l'État qui a donné le ton. Lorsqu'il adopte cette méthode, toutes les entreprises, bureaux d'études et architectes s'y adaptent. C'est un investissement rentable qui optimise les coûts et les délais », a-t-il plaidé.

Il a invité les institutions ivoiriennes à intégrer le BIM dans leurs projets publics et à encourager la formation des ingénieurs et techniciens pour répondre aux exigences d'un marché en pleine mutation.

Cette rencontre a permis au de BIMBEAST d'exprimé son optimisme quant à la capacité de la Côte d'Ivoire à réussir sa transition numérique dans le secteur du BTP. « La volonté est là, palpable. Il faut désormais l'accompagner d'un meilleur accès aux outils, d'une éducation technique renforcée et d'un engagement collectif. Le BIM ne doit pas être un luxe, mais un levier de développement durable et structurant pour le pays », a-t-il conclu sous les applaudissements.