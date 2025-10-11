Cote d'Ivoire: Label des consommateurs africains 2025 - Nsia Assurances a officiellement reçu son trophée

La compagnie Nsia Assurances, lauréate 2025 du Label des consommateurs africains, a reçu son trophée le vendredi 10 octobre 2025 à Cocody-Ambassades. Il a été remis à la présidente du Conseil d'administration, Dominique Diagou Epse Ehilé et au directeur général, Magloire Dochamou.

La société se voit décerné cette distinction pour son service d'indemnisation des sinistres automobiles en 90 minutes pour les montants inférieurs d'un million de Fcfa maximum. De la présentation du processus de désignation - présélection, évaluation éthique, enquête de terrain et vote en ligne - il que ressort Nsia Assurances a obtenu la note de 16,35 sur 20 à l'issue d'une enquête auprès de 300 clients.

À l'occasion, la Pca, Dominique Diagou Epse Ehilé, a salué les équipes et la clientèle. Elle a également indiqué que cette distinction est le fruit d'un travail d'équipe. « Ce trophée est celui de nous tous », a-t-elle déclaré. Elle a encouragé la direction générale à poursuivre les efforts, à l'effet de continuer à bénéficier de la confiance des clients.

Pour sa part, le Dg Magloire Dochamou, s'est dit déterminé à poursuivre l'amélioration du service aux clients. D'autant que son objectif, c'est de faire de sa société « le champion de l'assurance en Côte d'Ivoire ».

Il a aussi salué ses collaborateurs pour s'être approprié la démarche qui a porté « le cheminement qui a débuté deux ans plus tôt ». Magloire Dochamou s'est donc engagé à aller au-delà des 1500 dossiers traités et des plus de 461 millions de Fcfa payés aux souscripteurs.

Quant à Manuella Ollo, présidente du Label des consommateurs africains, elle a indiqué que la distinction reçue est la reconnaissance des efforts fournis par l'entreprise pour avoir écouté la voix du consommateur.

Il revient donc au lauréat de capitaliser la confiance née de la satisfaction des clients pour se projeter et s'attaquer à de nouveaux défis, a-t-elle soutenu. Elle était accompagnée de Stéphane Oponou, le directeur des études, qui a présenté les détails de la note obtenue par la compagnie d'assurances.