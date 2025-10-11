Cote d'Ivoire: Primud 2025 - L'artiste Himra empoche 30 millions de Fcfa

11 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

De son vrai nom Abdul Bakayoko, l'artiste chanteur ivoirien, a été consacré Primud d'or 2025, lors de la 10e édition des Prix des musiques urbaines tenue le vendredi 11 octobre 2025, au Parc des expositions d'Abidjan.

À cette soirée, il a également raflé quatre autres trophées, dont celui du meilleur artiste rap francophone, meilleur feat urbain, meilleur artiste rap ivoire, meilleur hit de l'année. Le rappeur de 28 ans a empoché la somme de 30 millions de Fcfa.

Pour le grand vainqueur, cette victoire est le fruit du travail acharné et de la persévérance.

L'ambassadrice de la mélodie ivoirienne, Roselyne Layo, a été couronnée meilleure artiste variété urbaine. Dydy Yeman a remporté le trophée du meilleur artiste coupé-décalé. Le chanteur Max Melo a été fait meilleur artiste Zouglou.

Rappelons que le Primud a été initié pour la célébration de la musique ivoirienne et africaine par Soumahoro Moriféré alias Molare.

