Ile Maurice: Un jeune conducteur agresse un policier après une course-poursuite

Une simple infraction au code de la route a viré à la scène d'agression, jeudi soir à Vacoas. Un policier affecté à la Traffic Branch a été blessé après avoir été violemment pris à partie par un automobiliste de 19 ans, qui a refusé d'obtempérer. Le policier a dû recevoir des soins et bénéficie de trois semaines de congé maladie.

Les faits se sont produits le jeudi 9 octobre, aux alentours de 19 h 20, sur la rue John Kennedy à Vacoas. Le policier, en patrouille à moto, a aperçu une voiture roulant en direction du feu de signalisation du Central Electricity Board (CEB). Le conducteur, un jeune homme résidant à Closel Road, Phoenix, conduisait de manière imprudente. Il tenait un téléphone portable à la main et ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Face à ces infractions flagrantes, le policier a actionné son gyrophare et a tenté à plusieurs reprises de lui faire signe de s'arrêter. Mais le jeune homme a ignoré les ordres et a accéléré, franchissant successivement plusieurs feux rouges -- d'abord à Fish Corner, puis au CEB Traffic Light et enfin à Saint-Vincent. À cet endroit, des piétons qui s'apprêtaient à traverser ont dû reculer précipitamment pour éviter d'être percutés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La course s'est poursuivie sur l'avenue Indépendance, où le conducteur a continué à rouler dangereusement avant de finalement s'arrêter à proximité d'un restaurant. C'est là que le policier l'a approché, s'est présenté et lui a expliqué les infractions constatées : conduite dangereuse, non-respect des feux à trois reprises, usage du téléphone en conduisant et non-port de la ceinture de sécurité.

Mais au lieu de coopérer, le jeune homme s'est emporté. Visiblement furieux, il a haussé le ton et proféré des paroles agressives à l'encontre du policier, devant plusieurs témoins. Lorsqu'il a été invité à présenter son permis de conduire, il a refermé violemment la portière de son véhicule sur le policier, le blessant et provoquant une hémorragie abondante.

Des membres de l'Emergency Response Service (ERS) ont été appelés en renfort. Le conducteur, qui opposait une forte résistance, a été maîtrisé avec difficulté. Dans la bousculade, l'antenne de la radio de service du policier a été endommagée.

Une vérification du véhicule a ensuite révélé de multiples irrégularités : aucune vignette d'assurance, ni certificat de fitness, ni Motor Vehicle Licence (MVL) n'étaient apposés. Pire encore, les autorités ont découvert que le jeune homme faisait déjà l'objet d'une disqualification de permis prononcée par le tribunal de Curepipe le 8 avril 2025, dans le cadre d'une précédente affaire.

Il a été immédiatement arrêté pour voie de fait sur un policier ayant entraîné une effusion de sang, informé de ses droits constitutionnels et placé en garde à vue. Le jeune automobiliste a également été verbalisé pour huit infractions au Road Traffic Act, notamment refus d'obtempérer à un ordre d'un policier en uniforme; non-respect de feux tricolores; conduite dangereuse; usage d'un téléphone portable en conduisant; non-port de la ceinture de sécurité; absence de vignette d'assurance; absence de MVL et absence de certificat de fitness.

Le policier blessé a quant à lui été transporté à l'hôpital Victoria, à Candos, pour y recevoir des soins.