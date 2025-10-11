Ile Maurice: Une adolescente de 14 ans invente un kidnapping

Cette histoire a choqué plus d'un. Transportée d'urgence à l'hôpital Victoria Candos, une adolescente de 14 ans a allégué avoir été enlevée par quatre hommes encagoulés avant d'être violée, à tour de rôle, dans un endroit isolé. Ces événements se seraient déroulés mercredi après-midi.

Mais lors de son audition, jeudi, les enquêteurs ont rapidement relevé des incohérences dans ses propos. Mise devant les faits, notamment après avoir visionné des images des caméras de surveillance (CCTV) montrant l'adolescente discutant calmement avec les quatre individus avant de monter dans le véhicule, la jeune fille a fini par avouer avoir tout inventé.

Selon son récit initial, mercredi aux alentours de 16 h 30, alors qu'elle se rendait à la boutique de son quartier, à Résidence Kennedy, un véhicule noir se serait arrêté à sa hauteur. Quatre individus vêtus de noir, gantés et masqués, l'auraient alors attrapée de force et contrainte à monter dans la voiture.

Ils l'auraient ensuite conduite sur un terrain en friche près de la Candos Government School, où elle aurait été attachée à un arbre et violée tour à tour par ses agresseurs, malgré ses cris et ses pleurs. Elle affirmait avoir été victime d'autres sévices de la part de deux des kidnappeurs.

Retrouvée dans un état de choc, la jeune fille avait été transportée à l'hôpital et admise en observation. Trop traumatisée pour livrer un récit complet, elle avait néanmoins exprimé sa volonté de collaborer avec les enquêteurs.

Ce n'est que le lendemain que la vérité a éclaté : elle avait pris place dans la voiture de son plein gré et n'a jamais été kidnappée. Elle a été examinée par un médecin et devrait également rencontrer un psychologue du ministère. Son dossier sera envoyé au bureau du Directeur des poursuites publiques pour la marche à suivre.Les quatre jeunes sont recherchés par la police pour relation avec une mineure.