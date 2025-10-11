Ile Maurice: Trois victimes dont deux mineures

Cette semaine, l'île a été le théâtre de plusieurs affaires d'agressions sexuelles impliquant des victimes jeunes et vulnérables.

· Cluny : Une fillette de 11 ans agressée

Le mardi 7 octobre, une fillette de 11 ans, habitant Cluny, a été victime d'attouchements sexuels par un homme de 70 ans, un voisin de la famille. Sa maman a signalé les faits à la police. Le suspect a été arrêté le lendemain par la Criminal Investigation Division de Rose-Belle. L'enquête se poursuit pour déterminer toutes les circonstances de l'agression.

· Sainte-croix: Une étudiante ciblée dans un bus

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le 9 octobre, une étudiante de l'université de Maurice a été victime d'attouchements sexuels à bord d'un bus de la compagnie UBS, circulant à SainteCroix. L'agression s'est produite vers 14 h 30, alors que la jeune fille était assise sur un siège central à gauche.

L'homme assis derrière elle, identifié plus tard comme Louis Marco Bactorah, 62 ans, travailleur indépendant résidant à La Cure, lui a touché les fesses. La victime a immédiatement alerté le conducteur et poursuivi l'homme en criant, jusqu'à ce que plusieurs passants le retiennent. La police a ensuite conduit le suspect au poste d'Abercrombie.

La victime n'a pas été blessée et l'enquête est en cours. Ces incidents successifs soulignent la nécessité pour les autorités et le public de rester vigilants face aux agressions sexuelles et de soutenir les victimes pour qu'elles dénoncent ces actes.

· Trou-d'eau-douce: Une ado attaquée devant un supermarché

Le jeudi 9 octobre, vers 15 h 05, une collégienne de 15 ans a été agressée à la sortie d'un supermarché à Trou-d'Eau Douce. Un homme de 61 ans a tenté de l'embrasser et lui a donné un coup de pied au niveau des fesses lorsque la victime l'a repoussé.

Sa soeur, témoin de la scène, a confirmé les faits. Bien qu'indemne, la victime a demandé un examen médical. Le suspect, Louis Désiré Saulick, pensionnaire de Camp Toorab, a été arrêté par la police et libéré sur parole, avec obligation de se présenter au poste pour la suite de la procédure judiciaire. Les images de vidéosurveillance du supermarché devraient compléter l'enquête.