Ile Maurice: Maupass renforce les contrôles

11 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Le ministère de la Technologie, de l'information, de la communication et de l'innovation (MITCI) a réagi à la suite des révélations entourant l'affaire de fraude présumée impliquant Liam Sohaye, arrêté pour avoir transféré une Porsche Cayenne Turbo à son nom via le système en ligne Mauritius E-Registry en utilisant un compte Maupass.

Le jeune homme, actuellement en détention, est soupçonné d'avoir créé un compte Maupass en utilisant les informations personnelles et le passeport de Michael John Summer, avant de téléverser des documents falsifiés sur la plateforme Mauritius E-Registry pour faire croire qu'il était le véritable propriétaire du véhicule.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC), il aurait ensuite déposé une fausse déclaration au poste de police d'EauCoulée, affirmant avoir perdu le certificat horsepower de la Porsche. Fort de cette déposition, il se serait rendu dans une succursale de la National Land Transport Authority (NLTA) afin d'obtenir un nouveau certificat établi à son nom, consolidant ainsi sa fausse propriété.

Dans les jours qui ont suivi, Liam Sohaye aurait tenté de s'emparer physiquement du véhicule en se présentant comme le véritable détenteur légal, allant jusqu'à menacer Michael John Summer de porter plainte contre lui pour vol.

Dans un communiqué émis mercredi, le ministère précise que Maupass n'est pas une plateforme de transaction, mais un système national d'authentification permettant aux citoyens d'accéder de manière sécurisée aux services publics en ligne. Maupass, souligne le MITCI, «sert uniquement de passerelle d'accès et non de mécanisme de validation de transaction ou de transfert de propriété».

Une enquête interne a été ouverte pour déterminer si l'affaire découle d'une faille du système ou d'une utilisation frauduleuse de documents. Selon les premiers éléments recueillis par les équipes techniques, le suspect aurait falsifié certains documents pour mener à bien le transfert frauduleux.

Le ministère assure que la sécurité et l'intégrité du système Maupass demeurent une priorité et qu'une série de mécanismes de vérification et d'authentification sont actuellement en cours d'implémentation pour renforcer la fiabilité du processus et prévenir toute tentative d'usurpation d'identité.

Dans le cadre de son Digital Transformation Blueprint 2025- 2029, le MITCI affirme vouloir corriger les failles héritées des systèmes passés, consolider les cadres de sécurité numérique et assurer un écosystème digital plus sûr, robuste et transparent.

Ce rappel intervient alors que l'enquête de la FCC se poursuit pour établir les responsabilités dans l'affaire de Liam Sohaye et déterminer si ce dernier a agi seul ou au sein d'un réseau de transferts de véhicules sans paiements, dans lequel figure également Wendip Appaya.

