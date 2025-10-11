Ile Maurice: Coupure dans la distribution d'eau dans le Nord

11 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

L'approvisionnement en eau sera interrompu le lundi 13 octobre dans certaines régions du nord en raison de réparations urgentes sur une conduite principale appartenant à l'Autorité d'irrigation (IA).

L'interruption de l'approvisionnement en eau est prévue le lundi 13 octobre 2025, de 9 h à 22 h, et concernera les zones suivantes : Triolet, Pointe-aux-Piments, Solitude et les régions environnantes.

De plus, la distribution d'eau pour l'irrigation sera interrompue le même jour, de 9 h à 18 h, dans les zones de Plaine des Papayes, Fond du Sac et Morcellement Saint-André. Des équipes techniques de l'IA et de la CWA seront déployées afin de réduire la durée de l'interruption et de rétablir la distribution d'eau dans les plus brefs délais.

Les habitants et les agriculteurs des zones touchées sont invités à s'assurer qu'ils disposent de réserves d'eau suffisantes pour leurs besoins domestiques et agricoles pendant les travaux de réparation. Les deux autorités remercient le public pour sa compréhension et s'excusent pour la gêne occasionnée.

Les numéros de contact de la CWA sont : 170, 5 500 00 25, 601500 ou 2433550.

