Congo-Brazzaville: Disparition - La République rendra un dernier hommage à André Georges Mouyabi le 13 octobre

La République reconnaissante rendra le 13 octobre, à Brazzaville, au Palais des congrès, en présence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, un dernier hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale et ministre, André Georges Mouyabi, décédé le 18 septembre en France, à l'âge de 90 ans.

La dépouille d'André Georges Mouyabi est arrivée à Brazzaville le 8 octobre où elle a été accueillie à l'aéroport international Maya-Maya par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, en présence du président du Sénat, Pierre Ngolo. Né en 1935 à Ditadi, dans le district de Loudima (Département de la Bouenza), il a débuté ses études primaires à Mouyondzi avant de les poursuivre au Collège moderne de Dolisie, Mbounda (Département du Niari), puis au lycée Léon-Mba de Libreville, au Gabon.

Il embrassa par la suite la carrière d'enseignant après sa formation à l'Ecole normale de Mitzic. De 1960 à 1962, il a fréquenté au Centre d'études administratives et techniques de Brazzaville (Section pédagogique sciences) avant de s'envoler ensuite pour Saint Cloud, en France, poursuivre ses études à l'Ecole normale supérieure, notamment au Centre audio-visuel, de 1962 à 1963.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

André Georges Mouyabi fut député de Madingou, Loutété et Mfouati, et commissaire du gouvernement (préfet) à Dolisie, du 15 mars 1965 au 10 mai 1966. Elu président de l'Assemblée nationale le 10 mai 1966, il quitte ses fonctions le 1er août 1968, après la dissolution de cette institution par le président Massamba-Débat, suite à une crise politique.

A la création du Conseil national de la révolution en août 1968, il est nommé secrétaire permanent du Directoire, nouvelle direction politique du pays. Ambassadeur itinérant de février à décembre 1969, André Georges Mouyabi a occupé les fonctions de directeur général de l'Hôpital général de Brazzaville de mai 1970 à juillet 1971.

Directeur des Affaires administratives et financières au ministère de l'Enseignement de février 1972 à août 1973, il fut ministre de l'Industrie et des Mines dans le gouvernement du Premier ministre Henri Lopes en 1973, puis ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat chargé de l'Environnement, du 9 janvier au 18 décembre 1975.

A l'avènement de la démocratie, il est nommé le 31 août 1992 ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives dans le gouvernement du Premier ministre Maurice Stéphane Bongo-Nouarra, sous la présidence de Pascal Lissouba.

Président de l'Union pour le progrès social et la démocratie dont il est cofondateur en décembre 1989 avec Jean-Michel Bokamba Yangouma et Ange Edouard Poungui, André Georges Mouyabi est, à l'occasion de la Conférence nationale souveraine de 1991, nommé conseiller de la République, l'équivalent de député de transition. Conseiller spécial du président Pascal Lissouba de 1996 à 1997, il intègre l'Union panafricaine pour la démocratie sociale en 1998, où il siégeait au Bureau politique.