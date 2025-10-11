Congo-Brazzaville: PATN - Quatre principaux objectifs à atteindre à l'horizon 2027

Le Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN) a tenu, le 9 octobre à Brazzaville, son comité de pilotage à la faveur duquel il a dressé le bilan à mi-parcours de ses activités. Bien qu'estimé satisfaisant, le projet s'est fixé quatre objectifs à atteindre d'ici à sa clôture prévue en décembre 2027.

La réunion a été présidée par Sylvain Lékaka, président du comité de pilotage (Copil) du PATN. A cette occasion, les membres de cette structure ont fait la revue à mi-parcours des activités réalisées depuis deux ans, question de corriger les erreurs enregistrées afin de réorienter le projet sur les bonnes bases.

Toutefois, le copil a jugé satisfaisant le bilan de ces deux premières années du projet et a ainsi adopté des nouvelles procédures qui permettront de conduire le projet à son terme mais avec des résultats probants.

« Nous sommes présentement au milieu du projet. Il a fallu que nous fassions sa revue à mi-parcours, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et identifier les bonnes procédures à mettre sur pied pour corriger les insuffisances constatées. Nous avons repris le projet pour l'améliorer afin que d'ici à décembre 2027, date buttoir de la fin du projet, les résultats profitent à la population », a expliqué le coordonnateur du PATN, Michel Ngakala.

En vue de garantir le succès du projet dans les deux prochaines années, le copil du PATN a établi une nouvelle feuille de route subdivisée en composantes. Elle vise, entre autres, à renforcer favorablement l'accélération de la transformation numérique ; à affermir le cadre juridique, règlementaire et institutionnel de l'économie numérique ainsi que l'acquisition des équipements.

La même feuille de route vise aussi à renforcer l'assistance technique pour l'opérationnalisation du Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria) et l'appui au renforcement des centres de formation au numérique.

Des recommandations

A l'issue des travaux, les membres du Copil ont pris quatre recommandations. Il s'agit d'appuyer la revue des cadres juridique et réglementaire de l'Etat et de l'indentification numérique ; de proposer une date pour la validation en conseil des ministres de la stratégie "Vision Congo digital 2030"; de transmettre au gouvernement les sous projets et projets de décrets sur la protection des données numériques; et d'amorcer le processus de leur adoption au Parlement.

Financé par la Banque mondiale et l'Union européenne, à hauteur de 100 millions de dollars américains, dont à peine 40 % ont pu être décaissés, le PATN vise à améliorer l'accès à l'internet à haut débit pour la population mal desservie et, à renforcer les capacités du gouvernement en matière de services publics numériques.

Il a trois activités phares, à savoir connecter les Universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso ; moderniser et digitaliser l'Etat civil; et mettre en place le portail numérique des services publics aux citoyens.