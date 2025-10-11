Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Massad Boulos salue l'engagement de Félix Tshisekedi en faveur de la paix

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, s'est entretenu, le 9 octobre, avec Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. C'était en marge de sa participation au Global Gateway Forum qui s'est tenu à Bruxelles, en Belgique.

Au sujet du processus de paix de Doha ayant fait l'objet de l'entrevue, Massad Boulos s'est déclaré optimiste quant au succès de cette démarche, même si « les choses semblent prendre du temps ». « On sait très bien que les délégués ont signé une Déclaration de principes le 12 Juillet 2025. Malheureusement, il y a eu des vacances à la suite de l'attaque de Doha, le 11 septembre dernier. Mais très bientôt, ils vont relancer les discussions », a-t-il rassuré.

Selon le conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump, " les Etats-Unis tiennent à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC". L'apport des Etats-Unis, a-t-il révélé, consiste en substance à un soutien technique avec l'expertise avérée des Américains déjà présents à Doha pour suivre de près toutes les négociations dont la réouverture est prévue en début de semaine prochaine.

Soutien à une approche pacifiste

Massad Boulos s'est également prononcé sur le message du président Tshisekedi invitant son homologue rwandais à «faire la paix des braves » et à « arrêter l'escalade » du conflit dans l'Est de la RDC.

« C'est un geste noble que tout le monde apprécie, c'est quelque chose de très positif qui donne un support qui permettra d'atteindre nos objectifs, qui sont la paix et la stabilité dans la région », a-t-il déclaré. Il a salué la détermination du chef de l'État congolais à privilégier le dialogue et à oeuvrer pour une paix durable, dans un contexte marqué par des tensions récurrentes et des ingérences extérieures.

Le chef de l'État et l'émissaire du président Donald Trump ont également abordé les aspects liés à la coopération stratégique voulu gagnant-gagnant à travers un plaidoyer mené par les Etats-Unis auprès des sociétés américaines d'investissement. Ces dernières, à en croire Massad Boulos, sont prêtes à investir dans plusieurs secteurs à l'instar des mines, des infrastructures, de l'énergie, de la technologie et autres.

Pour rappel, cette rencontre fait suite à celle de New-York, aux États-Unis d'Amérique, où les deux personnalités avaient eu des échanges similaires axés sur les différents processus de paix, notamment ceux de Washington et Doha, en RDC et le soutien des États-Unis d'Amérique pour leur réussite.