Congo-Brazzaville: 2e édition du WEF - Faire du pays un hub de l'entrepreneuriat féminin

11 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Les recommandations de la deuxième édition de Women economic forum (WEF) qui vient de se clôturer à Brazzaville appellent à faire du pays un pôle de développement de l'entrepreneuriat par des femmes et à accélérer l'inclusion financière.

Pour la présidente de la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo, Flavie Lombo, la deuxième édition du WEF est le début d'un changement dans l'entrepreneuriat féminin. « Les femmes doivent mutualiser leurs efforts pour tracer ensemble la trajectoire de développement dans ce pays riche en opportunités », a-t-elle indiqué, en mettant un accent particulier sur la formalisation et l'inclusion financière.

Dans la perspective de faire du Congo un hub de l'entrepreneuriat féminin, les recommandations ont été formulées à l'issue de cette édition tenue sur le thème « Genius, inclusion financière ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agit de « faciliter l'accès au financement par des mécanismes adaptés et des instruments inclusifs; du renforcement des capacités avec des incubateurs; du mentorat et des formations continues; d'assurer un environnement politique règlementaire favorable qui valorise le leadership féminin et sécurise l'initiative économique », a déclaré Vanessa Mavila, membre de la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo.

La ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, qui a salué cette initiative du secteur a appelé les femmes à tirer profit de toutes les mesures que le gouvernement a mises en place pour faciliter l'entrepreneuriat féminin en matière d'accompagnement, d'assouplissement de certaines mesures facilitant la création d'une entreprise et bien d'autres.

Genius

Le programme Genius évoqué dans le thème de cette édition est initié par la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo pour accompagner les entrepreneures, artisanes, commerçantes et agricultrices dans le développement et la structuration de leurs projets.

Il s'exécute à Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo dans le département de la Cuvette, Dolisie dans le Niari et Ouesso dans la Sangha. Ce programme vise à former et accompagner mille femmes entrepreneures en incubation pendant trois mois et deux cents autres en accélération durant un mois. Aussi, la facilitation de l'accès aux financements, aux marchés et aux outils numériques est au menu de ce programme.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.