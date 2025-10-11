Congo-Brazzaville: 2e édition du WEF - Faire du pays un hub de l'entrepreneuriat féminin

Les recommandations de la deuxième édition de Women economic forum (WEF) qui vient de se clôturer à Brazzaville appellent à faire du pays un pôle de développement de l'entrepreneuriat par des femmes et à accélérer l'inclusion financière.

Pour la présidente de la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo, Flavie Lombo, la deuxième édition du WEF est le début d'un changement dans l'entrepreneuriat féminin. « Les femmes doivent mutualiser leurs efforts pour tracer ensemble la trajectoire de développement dans ce pays riche en opportunités », a-t-elle indiqué, en mettant un accent particulier sur la formalisation et l'inclusion financière.

Dans la perspective de faire du Congo un hub de l'entrepreneuriat féminin, les recommandations ont été formulées à l'issue de cette édition tenue sur le thème « Genius, inclusion financière ».

Il s'agit de « faciliter l'accès au financement par des mécanismes adaptés et des instruments inclusifs; du renforcement des capacités avec des incubateurs; du mentorat et des formations continues; d'assurer un environnement politique règlementaire favorable qui valorise le leadership féminin et sécurise l'initiative économique », a déclaré Vanessa Mavila, membre de la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo.

La ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, qui a salué cette initiative du secteur a appelé les femmes à tirer profit de toutes les mesures que le gouvernement a mises en place pour faciliter l'entrepreneuriat féminin en matière d'accompagnement, d'assouplissement de certaines mesures facilitant la création d'une entreprise et bien d'autres.

Genius

Le programme Genius évoqué dans le thème de cette édition est initié par la Chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo pour accompagner les entrepreneures, artisanes, commerçantes et agricultrices dans le développement et la structuration de leurs projets.

Il s'exécute à Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo dans le département de la Cuvette, Dolisie dans le Niari et Ouesso dans la Sangha. Ce programme vise à former et accompagner mille femmes entrepreneures en incubation pendant trois mois et deux cents autres en accélération durant un mois. Aussi, la facilitation de l'accès aux financements, aux marchés et aux outils numériques est au menu de ce programme.