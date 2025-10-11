Congo-Brazzaville: Vents et marées

Avec assurance et détermination, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) amorce le dernier virage vers la tenue de son deuxième congrès ordinaire en novembre prochain. Le fait que cette formation politique n'a pu organiser de telles retrouvailles de façon plus régulière au long de ses trois décennies d'existence est le signe que les nombreuses crises qu'elle a connues l'ont profondément affectée.

Les luttes internes exacerbées par la perte du pouvoir en 1977 l'avaient à l'époque menacée d'éclatement. En témoigne la multitude de mouvements dissidents lancés à l'initiative des dirigeants ayant quitté le "navire" pendant les moments d'incertitude. Aujourd'hui, la donne au sein de l'Upads paraît plus sereine : durant le congrès départemental tenu à Brazzaville, les 4-5 septembre, en même temps que dans les autres départements du Congo dans la perspective des assises nationales du mois prochain, les responsables locaux se sont réjouis de l'unité retrouvée.

Contre « vents et marées », assuraient-ils à cette occasion, l'Upads réunira son congrès en s'adaptant « aux réalités de notre environnement politique et de notre temps ». Et de rappeler en substance l'attachement de leur mouvement aux idéaux de démocratie et de souveraineté nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parti ayant survécu à tant de soubresauts, ses leaders savent que les réunions publiques du genre de celle qui les attend dans quelques semaines sont aussi des moments où s'expriment les ambitions individuelles. Dans ce cas précis, les hommes et les femmes appelés à les partager voudront le faire de façon libre et démocratique. Les débats promettent d'être ouverts d'autant plus que le parti ambitionne de sortir de son congrès revigoré.

Comment l'Upads se déterminera-t-elle par rapport à l'important rendez-vous électoral de l'année prochaine ? Comment la principale formation politique de l'opposition congolaise assumera-t-elle le renouvellement de ses instances dirigeantes à l'occasion de ce congrès tant attendu ?

Sans anticiper sur les conclusions de cette cuisine interne aux « Upadésiens », tout porte à croire que pour la direction nationale, l'échéance la plus proche, à savoir le congrès, portera le poids d'une certaine renaissance dans la gestion de son instrument de lutte politique. Elle pointe à l'horizon.