Congo-Brazzaville: Bancarisation - Des véhicules mobiles bancaires pour une proximité avec le grand public

Dans la perspective de renforcer l'accès aux services bancaires et valoriser ceux de proximité au grand-public, la Banque sino-congolaise pour l'Afrique (BSCA-Bank) a lancé, le 10 octobre, des véhicules mobiles bancaires (VBM). Une innovation qui vise à accroître le taux de bancarisation de la population congolaise, notamment les personnes éloignées du système financier classique.

Avant son déploiement effectif, le VBM a été expérimenté auprès de l'entreprise MBTP, un partenaire stratégique de BSCA-Bank. Cette nouvelle agence bancaire itinérante, équipée des dernières technologies, ambitionne de rapprocher la banque de la population.

D'après le directeur adjoint de la banque de détail, Olandzobo Bodegard Maoland, le projet s'inscrit dans une dynamique nationale de modernisation et d'inclusion financière. « Dans le cadre du rapprochement de nos clients, notre institution a pris l'initiative d'apporter la banque là où les Congolais vivent, travaillent et entreprennent », a-t-il expliqué.

Déjà présenté au public lors des festivités du 15 août dernier, jour de l'indépendance de la République du Congo, le VBM entend désengorger les agences traditionnelles, notamment lors des périodes de paie des fonctionnaires et autres particuliers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À bord du VBM, les clients peuvent effectuer toutes les opérations classiques offertes par une agence traditionnelle : l'ouverture de comptes bancaires ; les retraits et dépôts ; le paiement de factures ; l'accès aux guichets automatiques (GAB/DAB) ; et le paiement de salaires, avec un accompagnement personnalisé par un personnel qualifié.

En ciblant particulièrement les petites et moyennes entreprises, les commerçants, les agriculteurs et toutes les personnes vivant dans des zones moins desservies, BSCA-Bank veut combler un vide structurel en matière de services financiers.

Selon le directeur adjoint de la banque de détail, l'initiative de VBM répond à l'appel du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, en faveur d'une économie plus inclusive, résiliente et tournée vers l'avenir.

« Nous croyons fermement que l'accès aux services financiers est un levier puissant de développement, un moteur d'autonomie et de dignité pour notre population », a souligné Olandzobo Bodegard Maoland.

Au-delà de sa simple fonction, ce nouveau service mobile devient un symbole d'innovation et de progrès social. Il incarne une nouvelle façon de faire de la banque. « La BSCA-Bank a tenu à remercier ses partenaires techniques, ses collaborateurs ainsi que sa clientèle pour la confiance accordée », a lancé ce cadre de la banque.