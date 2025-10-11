Lauréat du Prix Yidan 2025 pour le Développement de l'Education, Mamadou Amadou Ly, Directeur exécutif de l'ONG ARED (en anglais, Associates in Research and Education for Development), est le premier acteur d'Afrique de l'Ouest à recevoir cette prestigieuse distinction internationale. Récompensé pour son engagement en faveur d'un modèle éducatif bilingue et inclusif, il revient, dans cet entretien, sur son parcours, les défis rencontrés et sa vision de l'avenir de l'éducation en Afrique.

Vous êtes le premier lauréat d'Afrique de l'Ouest à remporter le Prix Yidan. Que représente cette distinction pour vous ?

C'est une immense fierté et une reconnaissance du travail collectif que nous menons depuis plus de 30 ans. Ce prix vient valider une conviction : l'éducation, lorsqu'elle s'appuie sur les langues nationales, devient un outil puissant de transformation sociale. Pendant longtemps, beaucoup ont douté de la pertinence de notre démarche. Aujourd'hui, cette distinction montre que ce combat était juste et qu'il a désormais une portée mondiale.

Revenons sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans l'éducation et les langues nationales ?

Rien ne me prédestinait à ce domaine. J'ai d'abord suivi une formation en génie mécanique au lycée technique André Peytavin de Saint-Louis, puis à l'ENSUT (actuelle ESP, Ecole Supérieure Polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar). Mon parcours a basculé lorsque j'ai rejoint un mouvement communautaire dédié à la valorisation des langues et cultures locales.

J'y ai découvert le bonheur de voir des adultes, parfois plus âgés que moi, apprendre à lire, écrire et compter dans leurs langues. Ce sentiment d'utilité immédiate a tout changé. J'ai alors quitté le domaine technique pour rejoindre ARED, où je travaille depuis 35 ans, gravissant tous les échelons jusqu'à la direction.

Quels ont été les principaux défis sur ce parcours ?

Le premier défi a été le scepticisme. Ni mes proches, ni même les communautés ne croyaient que les langues nationales pouvaient servir à l'éducation. On me disait : «Mais qui peut m'apprendre le wolof ? Je le parle déjà !» Il a fallu expliquer que l'objectif n'était pas d'enseigner à parler, mais d'apprendre à penser, lire et écrire dans sa langue, pour mieux se développer.

Le second défi a été d'introduire les langues nationales dans l'école formelle. Beaucoup de parents craignaient que cela désavantage leurs enfants. Aujourd'hui, les résultats prouvent le contraire : les élèves bilingues réussissent mieux, même en français. Cette évolution a convaincu l'État d'étendre progressivement cette approche à tout le pays.

Comment voyez-vous l'avenir de l'éducation et des langues nationales en Afrique ?

Nous assistons à un tournant. Des pays comme le Sénégal, la Mauritanie ou la Gambie ont compris que l'apprentissage dans une langue comprise par l'enfant est la clé de la réussite scolaire. Je crois qu'il faut désormais intégrer le numérique et l'intelligence artificielle (IA) pour renforcer cet apprentissage. Nous travaillons déjà sur des projets pilotes pour utiliser ces technologies au service des langues africaines. C'est une nouvelle frontière que nous devons franchir.

Comment intéresser les jeunes qui veulent suivre votre exemple ?

Je leur dirais : ne cherchez pas d'abord l'argent, cherchez le sens. Engagez-vous dans ce que vous aimez, dans ce qui est utile à la société. J'ai commencé comme bénévole, sans penser à une carrière, mais avec la conviction d'être utile.

C'est cette passion et cette utilité qui finissent par attirer la reconnaissance. Quand on travaille pour les autres avec sincérité, on finit toujours par trouver sa voie.