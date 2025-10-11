À l'ère du tout-numérique, où les mots circulent plus vite qu'ils ne se comprennent, lire et écrire semblent avoir perdu de leur noblesse. Entre lectures approximatives et écriture en déroute, c'est tout un rapport à la langue et à la pensée qui vacille.

Lire, c'est comprendre. Écrire, c'est penser. Deux gestes simples, en apparence, mais devenus rares dans un monde saturé d'informations. Aujourd'hui, les mauvaises lectures et la graphie déficiente forment un couple inquiétant : celui de la confusion et de la paresse intellectuelle.

LIRE SANS COMPRENDRE

On lit beaucoup, certes, mais souvent mal. Sur les réseaux sociaux, dans les salles de classe, jusque dans les médias, les mots sont déformés, tronqués, sortis de leur contexte.

Un texte devient un prétexte à polémique, une phrase se transforme en slogan. On réagit avant de comprendre. On commente avant de réfléchir. C'est la victoire du réflexe sur la réflexion. Résultat : les mots ne servent plus à éclairer, mais à s'opposer.

LA GRAPHIE EN DEROUTE

L'écriture, elle aussi, se porte mal. L'orthographe chancelle, la syntaxe souffre, la ponctuation disparaît. Dans les copies, les messages, les enseignes et même les communiqués officiels, la langue semble se déliter.

On écrit comme on parle, souvent sans souci du sens ni de la correction. La faute, banalisée, n'offense plus personne. Pourtant, mal écrire, c'est trahir la pensée. Or, écrire juste, c'est respecter son lecteur, mais aussi se respecter soi-même.

UNE RESPONSABILITE PARTAGEE

L'école, jadis sanctuaire de la rigueur linguistique, peine à redresser la barre. Les enseignants sont fatigués, les élèves surchargés, les parents peu lecteurs. Et dans un environnement où la lecture est rare, la langue perd naturellement son éclat.

Mais, il serait trop facile de tout imputer à l'école. La faute est collective. La société entière semble avoir renoncé à l'exigence du mot juste, à la beauté du verbe. On préfère la vitesse à la clarté, le commentaire à la compréhension.

POUR UNE RECONQUETE DE LA LANGUE

Lire, c'est prendre le temps. Écrire, c'est penser lentement. Il nous faut réapprendre ces gestes de patience et de rigueur. Car, mal lire, c'est mal penser. Mal écrire, c'est mal se dire.

Et une société qui ne sait plus lire ni écrire correctement finit par perdre la maîtrise de son destin. La reconquête de la langue, c'est celle de notre lucidité.