Sénégal: Notation souveraine - Le pays conteste vivement la décision de Moody's

Le gouvernement sénégalais a exprimé ce samedi son profond désaccord à la suite de la décision de l'agence de notation Moody's Investor Services de dégrader la note souveraine du pays, passant de B3 à Caa1, tout en maintenant une perspective inchangée. Dans un communiqué publié par le ministère des Finances et du Budget, cette décision est jugée "spéculative, subjective et biaisée".

Selon les autorités sénégalaises, l'analyse de Moody's ne reflète ni la réalité économique actuelle du pays, ni les efforts entrepris pour renforcer la stabilité budgétaire et assurer la soutenabilité de la dette publique. Le ministère souligne en particulier les réformes en cours dans le cadre du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), déjà en application, notamment à travers la révision du Code général des impôts et l'adoption d'un nouveau Code des investissements.

"De telles initiatives hasardeuses, fondées sur des justifications partielles, prématurées et des sources non dévoilées, viennent confirmer la ligne de conduite douteuse de Moody's envers le Sénégal depuis plusieurs mois", fustige le communiqué.

Des fondamentaux jugés solides

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement met en avant plusieurs indicateurs pour démontrer la résilience de l'économie sénégalaise. Parmi eux :

Une diversification réussie des financements, avec des levées de fonds significatives sur le marché régional et un élargissement de la base des partenaires financiers, y compris des banques commerciales internationales ;

Une gestion budgétaire maîtrisée, avec un déficit de 588 milliards FCFA à fin juin 2025, soit un taux d'exécution des recettes de 50 %, en phase avec l'objectif de déficit de 7,8 % du PIB pour l'année, et une trajectoire prévue vers 5,0 % en 2026 ;

Des perspectives de croissance dynamiques, appuyées par les réformes structurelles en cours, le développement du secteur énergétique et un climat des affaires en amélioration continue.

Le ministère appelle par ailleurs Moody's à faire preuve de "plus de rigueur, d'objectivité et de responsabilité" dans ses évaluations, en s'appuyant sur des critères tangibles et en évitant des publications précipitées pouvant prêter à confusion.

Un appel à la confiance

Tout en réaffirmant son engagement à respecter ses engagements financiers et ses objectifs de développement, le Sénégal assure les investisseurs et partenaires de la solidité de ses fondamentaux économiques. Il les invite à se baser sur "des analyses équilibrées et des faits objectifs" pour évaluer la situation réelle du pays.

Le message est clair : malgré cette dégradation jugée infondée, le Sénégal reste déterminé à poursuivre sa trajectoire de croissance et de rigueur budgétaire.