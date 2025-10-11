Sénégal: Dette publique - Moody's dégrade encore la note du pays

Le Quotidien, citant l'agence d'information financière Investing.com, rapporte que Moody's Ratings a de nouveau abaissé la note souveraine du Sénégal, la faisant passer de B3 à Caa1, avec une perspective négative, en raison de risques accrus liés à la dette et à la liquidité du pays.

Cette dégradation intervient alors que Dakar cherche à conclure un nouveau programme avec le FMI afin de relancer son accès au financement extérieur. Selon Moody's, la dette publique sénégalaise devrait atteindre 119 % du PIB en 2024, un niveau parmi les plus élevés des marchés émergents. Le ratio dette/recettes publiques, estimé à 581 %, dépasse largement la moyenne des pays de même catégorie, souligne la même source.

Dans l'attente d'un éventuel accord avec le FMI - prévu au plus tôt pour mi-2026 -, le Sénégal reste fortement dépendant du marché régional de l'UEMOA, où il a déjà levé l'équivalent de 8 % du PIB à des taux compris entre 6,75 % et 7,75 %. Cette dépendance alourdit la charge de la dette, les paiements d'intérêts devant atteindre 27 % des recettes publiques d'ici 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Moody's avertit enfin que tout retard supplémentaire dans les négociations avec le FMI pourrait accentuer les tensions de trésorerie et aggraver les risques de liquidité du pays, conclut le quotidien du Groupe Avenir Communication.