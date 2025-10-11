Pas moins de deux ministres de la République, Maître Mouhamadou Bamba Cisse, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et Balla Moussa Fofana, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, ont participé hier, à Saly-Portudal, à la cérémonie d'ouverture de la Conférence interministérielle sur les territoires : concertation avec les autorités administratives.

En effet, l'administration territoriale dans toutes ses composantes était concernée par la rencontre, avec la présence de 14 gouverneurs, de 46 préfets, de 3 sous-préfets et des acteurs à la base.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, a récemment présidé une rencontre décisive avec les gouverneurs, préfets et sous-préfets, pour valider le Rapport général sur les pôles territoriaux, cadre central de la réforme territoriale en cours au Sénégal. Cette initiative vise à doter le pays de huit pôles compétitifs en vue de territorialiser les politiques publiques et impulser un développement équilibré.

Les grandes orientations de cette réforme ainsi que les attentes du gouvernement, ont été évoquées, en écho aux propos du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, acteur clé de cette transformation.

Lors de cette séance de travail, Maître Bamba Cissé a d'abord salué l'engagement sans faille de l'Administration territoriale dans la réussite des concertations menées à travers les quatorze régions et huit pôles territoriaux. Il a reconnu que sans le soutien local, la réforme n'aurait pas bénéficié d'une telle appropriation par les acteurs de terrain, condition essentielle pour son succès.

L'objectif principal de cette rencontre était triple : présenter et valider le Rapport général des concertations, redéfinir le rôle stratégique de l'Administration territoriale, et co-construire une politique publique fondée sur les recommandations issues des échanges avec les acteurs locaux. Dans ce processus, l'Administration territoriale doit dépasser la simple fonction de contrôle de légalité pour devenir un partenaire central du développement, chargé du suivi, de l'évaluation et de la conformité des actions publiques.

Cette réforme s'inscrit dans le prolongement du Plan Sénégal Émergent (PSE). La vision du ministre est très claire : doter le Sénégal de huit pôles territoriaux à forte compétitivité qui sauront exploiter leurs atouts économiques, sociaux et culturels propres -- agriculture, pêche, tourisme, artisanat, services -- pour contribuer activement à la croissance nationale et à l'amélioration de l'Indice de développement humain (IDH). Chaque pôle sera ainsi un moteur de transformation, articulé autour de ses ressources et spécificités.

Maître Bamba Cissé a insisté sur le rôle crucial de l'Administration territoriale, qualifiée de «cheville ouvrière de l'État». Gouverneurs, préfets et sous-préfets, au contact direct des réalités locales, sont les artisans qui assureront la cohérence entre ambitions nationales et besoins du terrain.

La réussite de cette réforme dépendra aussi d'une mobilisation collective impliquant l'ensemble des ministères, collectivités locales et partenaires, pour garantir une gouvernance territoriale efficace, cohérente et durable.