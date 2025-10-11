Dakar — Le gouvernement sénégalais a dit exprimer, vendredi, son regret face à la décision de l'agence de notation Moody's Investor Services d'abaisser la note souveraine du pays de B3 à Caa1, tout en maintenant une perspective inchangée.

Dans un communiqué consulté par l'APS, le ministère des Finances et du Budget a qualifié cette décision rendue publique la veille de "spéculative, subjective et biaisée", estimant qu'elle ne reflète pas "la solidité des fondamentaux économiques du pays ni les réformes entreprises pour renforcer la stabilité budgétaire".

Le ministère souligne que les justifications avancées par Moody's reposent sur des éléments "partiels et prématurés", issus de "sources non dévoilées". Une telle perspective traduit, selon le ministère des Finances et du Budget, une "ligne de conduite douteuse" de l'agence envers le Sénégal.

Le communiqué rappelle que le gouvernement a engagé plusieurs réformes majeures dans le cadre du Plan de redressement économique et social (PRES), dont l'adoption par l'Assemblée nationale d'un nouveau Code des investissements et la révision du Code général des impôts, afin de consolider la discipline budgétaire et d'assurer la soutenabilité de la dette publique.

La même source met également en avant la mobilisation réussie de financements diversifiés, illustrée par des "levées de fonds importantes sur le marché régional et l'élargissement de la base de partenaires financiers, incluant des banques commerciales internationales".

Elle cite à ce propos une "exécution budgétaire maîtrisée, avec un déficit de 588 milliards de FCFA à fin juin 2025 et un taux d'exécution des recettes de 50 %, en ligne avec l'objectif de déficit de 7,8 % du PIB fixé pour 2025 et la cible de 5,0 % en 2026".

Réaffirmant sa détermination à poursuivre des politiques économiques rigoureuses, transparentes et responsables, le gouvernement invite Moody's à "plus de rigueur et d'objectivité " dans ses analyses, et appelle les partenaires et investisseurs à "évaluer la situation du pays sur la base de données fiables et d'analyses équilibrées et de faits objectifs".