Sénégal: USSEIN - Une réunion pour finaliser les travaux du campus social, jeudi (ministre)

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall a annoncé jeudi à Fatick (centre), la tenue d'une réunion, dès la semaine prochaine pour définir un planning d'exécution des travaux restants du campus social de l'université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass.

"Nous allons tenir une réunion, jeudi avec tous les acteurs pour définir ensemble, un planning d'exécution des travaux restants du campus social", a-t-il déclaré au cours d'une visite sur les chantiers du campus de Fatick.

Déthié Fall indique que ces séances de travail se feront en collaboration avec les ministères concernés pour retenir ensemble une date de livraison.

Selon lui, les directives viennent du Premier ministre qui souhaite un délai d'exécution rapide des travaux.

"Il faut que tous les chantiers puissent être terminés pour que les étudiants puissent rejoindre le campus et étudier convenablement", a-t-il insisté.

Le ministre des Infrastructures, qui a reçu lors de sa visite un "rapport sur la situation difficile" des étudiants de Fatick, a promis "une oreille attentive" à leur requête.