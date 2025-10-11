Sénégal: Le balante et le saafi désormais enseignés dans les écoles sénégalaises (ministre)

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a annoncé, vendredi, l'introduction du balante et du saafi dans le système éducatif sénégalais, portant à huit le nombre de langues nationales désormais enseignées dans le pays.

Ces deux langues viennent s'ajouter au diola, malinké, pulaar, sérère, soninké et wolof, déjà intégrés dans les programmes scolaires.

"C'étaient d'abord six langues, mais cette année, nous avons ajouté le balante (parlé au Sud) et le saafi (parlé dans l'Ouest), qui sont effectivement enseignés", a précisé le ministre lors de la conférence de presse gouvernementale "Kaddu".

M. Guirassy a souligné que cette initiative répond à une orientation majeure des hautes autorités du pays, qui considèrent la promotion des langues nationales comme un instrument de souveraineté.

Lors de la campagne pour les législatives de novembre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko avait relevé, à Goudomp, l'absence du balante dans les programmes scolaires et invité le ministère à corriger cette omission, a-t-il rappelé.

Dans le même esprit, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait instauré en 2024 le Mois national de l'alphabétisation, en remplacement de la Semaine nationale, afin de renforcer la valorisation des langues nationales.

Lors du Conseil des ministres du 10 septembre, le chef de l'État avait demandé au ministre de l'Éducation nationale "d'accentuer, à tous les niveaux, la mise en oeuvre inclusive et optimale des programmes d'alphabétisation, notamment dans nos langues nationales".

Bassirou Diomaye Faye avait également réaffirmé que la vulgarisation des langues nationales dans le système éducatif, universitaire et dans les secteurs public et privé demeure une "exigence essentielle" pour la construction d'un "Sénégal souverain, juste et prospère".