Kaffrine — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a demandé, vendredi, l'accélération des travaux de bitumage sur les axes routiers Kaffrine-Mabo et Birkelane-Mabo qui ont démarré depuis juillet 2023, dans le cadre du Programme d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole (PCZA) du nord et du centre du Sénégal.

"Nous demandons aux entreprises qui travaillent sur tous ces axes d'accélérer les travaux, parce que j'aimerais bien que les autorités, d'ici le mois de novembre ou décembre, au plus tard, puissent venir ici pour procéder à l'inauguration de ces infrastructures", a-t-il notamment dit.

M. Fall s'exprimait au cours d'une visite des chantiers du PCZA qui concerne les travaux d'aménagement et de bitumage des routes Birkelane-Mabo-Sinthiou Wanar-Touba Saloum et Birkelane-Diamal, longue de 76 kilomètres et le tronçon Kaffrine-Sinthiou Wanar jusqu'à Birkelane.

Des autorités administratives et territoriales et les populations ont pris part à la visite du ministre des Infrastructures.

Déthié Fall a déclaré être venu à Kaffrine pour constater de visu l'état d'avancement des chantiers en cours et demander l'accélération des chantiers "comme l'ont voulu le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko".

"Nous avons également voulu dire aux entreprises qui travaillent avec l'Etat et aux agences qui le représentent d'avoir toujours à l'esprit le triptyque : coût, délai et qualité", a insisté Déthié Fall.

Il s'est réjoui des aménagements connexes déjà réalisés dont des salles de classe, des magasins de stockage, un poste de santé, une maternité et des cases de santé.

Ce programme soutenu par le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole vise à améliorer la connectivité des zones agricoles du nord et du centre du Sénégal, en vue de faciliter la commercialisation des produits et le développement de la région, grâce au soutien de la Banque mondiale.