Sénégal: Kaolack - Déthié Fall réaffirme la volonté des plus hautes autorités d'interconnecter toutes les zones du pays

Kaolack — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a réaffirmé vendredi l'engagement du gouvernement à renforcer l'interconnexion entre les différentes zones du pays et à promouvoir une politique fondée sur l'équité territoriale.

"Le chef de l'Etat et le Premier ministre veulent que le Sénégal soit connecté, que toutes les zones soient interconnectées. Ils veulent davantage travailler sur l'équité territoriale", a-t-il déclaré.

Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, a-t-il rappelé, le président de la République a beaucoup axé son intervention sur les travaux qui doivent se faire dans les zones frontalière.

Déthié Fall faisait face à des journalistes à Kaolack dans le cadre d'une tournée pour constater l'état d'avancement des travaux de réalisation d'infrastructures routières et aménagements connexes initiés par l'Etat du Sénégal, notamment sur les axes Guinguinéo-Mboss-Gniby.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette visite de chantiers entre dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles (PCZA), indique-t-on.

"Vu que les travaux ont très bien avancé, on demande à l'AGEROUTE (Agence des travaux et de gestion des routes), en rapport avec les entreprises qui réalisent ces travaux, de faire en sorte que, dans les meilleurs délais, les autorités puissent procéder à leur inauguration", a martelé le ministre des Infrastructures.

Il a rappelé l'importance que le président de la République et son Premier ministre accordent au coût, au délai et à la qualité des infrastructures.

"Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, tout comme le Premier ministre, sont extrêmement regardants sur ces aspects-là et c'est ce qui fait que nous avons commencé cette tournée dans la zone centre notamment Kaffrine, Kaolack et Fatick pour rappeler ces directives mais également faire en sorte que les chantiers soient catalysés pour que leur inauguration soit faite dans les meilleurs délais", a encore fait valoir M. Fall.