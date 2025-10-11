Guinée: Les candidatures indépendantes pour la présidentielle de décembre se multiplient

11 Octobre 2025
Radio France Internationale

En Guinée, une des grandes nouveautés de la nouvelle Constitution adoptée fin septembre 2025 : les candidatures indépendantes pour l'élection présidentielle. Des citoyens peuvent briguer la présidence de la République sans être investis par un parti politique. Et cette disposition fait déjà des émules. Seize personnes souhaitent se porter candidats à la présidentielle du 28 décembre.

Parmi ces seize personnes qui souhaitent candidater hors partis politiques, on trouve Étienne Soropogui, un ancien de l'Anad, la coalition formée autour de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, l'avocat Thierno Souleymane Baldé, qui défend les nombreuses victimes du régime d'Alpha Condé, ou encore un certain Alpha Condé II.

Cette liste de seize noms a été communiquée, le jeudi 9 octobre dernier, par la directrice générale des élections, Djenabou Touré. D'après elle, ces seize personnes ont « déclaré sur l'honneur » vouloir se porter candidates à la présidentielle du 28 décembre.

Ces candidats pourront-ils réellement concourir ?

D'autres candidats vont probablement se déclarer ces prochaines semaines, mais on ne connaît pas encore la date limite de dépôt des candidatures : le nouveau Code électoral de Guinée a été adopté par le Parlement de transition et promulgué le 27 septembre, mais il n'est toujours pas publié.

Reste à savoir si ces personnes pourront effectivement concourir à la présidentielle. Djenabou Touré a annoncé que deux commissions vont être mises en place au sein de la direction générale des élections. Elles seront notamment chargées de déterminer le montant de la caution et les conditions de parrainage pour se porter candidat. Ce filtre pourrait éliminer d'emblée de la course à la présidence nombre de ces candidats indépendants.

Certains observateurs estiment que le général Doumbouya lui-même pourrait choisir la voie de la candidature indépendante pour la présidentielle de la fin de l'année 2025.

