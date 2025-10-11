Cameroun: Anicet Ekane défie Atanga Nji sur la publication des résultats électoraux

11 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Dans un contexte électoral camerounais des plus tendus, la réplique cinglante d'Anicet Ekane, le président du MANIDEM, résonne comme un avertissement. Réagissant aux menaces du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, qui a mis en garde contre toute publication anticipée des résultats, le responsable politique a usé d'une métaphore sportive pour affirmer sa détermination.

« À la fin d'un match de football, les scores ne sont pas connus quelques jours après, mais le même jour », a-t-il déclaré, promettant que le résultat de la confrontation électorale entre Paul Biya et le challenger principal Issa Tchiroma Bakary serait connu sans délai.

Ce discours intervient à la veille d'un scrutin présidentiel crucial et illustre les vives tensions sur la transparence du processus. Le ministre Atanga Nji avait menacé de poursuites quiconque publierait des tendances ou résultats avant la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel, qui dispose d'un délai de quinze jours pour annoncer les résultats finaux. La réponse d'Anicet Ekane, membre de la coalition Union pour le Change soutenant Issa Tchiroma Bakary, est perçue comme un défi direct à cette injonction.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La situation politique est particulièrement volatile. Issa Tchiroma Bakary, un ancien ministre de Paul Biya devenu son rival surprise, a su mobiliser un électorat en quête de changement lors de sa campagne.

Parallèlement, le pays doit composer avec des défis sécuritaires majeurs, notamment dans les régions anglophones où un conflit séparatiste persistant menace encore un peu plus la tenue du scrutin et risque d'affecter le taux de participation.

Dans ce climat d'incertitude, l'exigence de transparence immédiate portée par Anicet Ekane sur la publication des résultats cristallise les craintes de nombreuses parties prenantes quant à la sincérité du verdict des urnes.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.