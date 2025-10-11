Tunisie: Championnats arabes et africains de nage avec palmes - La performance de Sarra Ben Ahmed

La jeune Tunisienne confirme ses qualités et son potentiel dans un sport en vogue.

La Tunisienne Sarra Ben Ahmed a remporté la médaille d'or du 1.000 mètres en eau libre (juniors), lors des Championnats du monde de nage avec palmes qui se tiennent à El-Alamein (Egypte). L'histoire de la nage avec palmes remonte à 1935. C'est le Commandant Louis de Corlieu qui a mis au point les premières palmes en caoutchouc.

Il s'est inspiré, racontent les premiers pionniers de cette spécialité, de ce qu'il avait remarqué chez des pêcheurs polynésiens. La nage avec palmes s'est ensuite développée avec l'apparition des compétitions et la création de la « monopalme » dans les années 1970, qui a révolutionné la technique de nage.

Un sport connu en Tunisie

La nage avec palmes a été reconnue sport olympique, depuis 1986, par le Comité international olympique et s'est progressivement structurée.Le fait de trouver une... championne du monde tunisienne a peut-être surpris plus d'un. Pourtant, c'est une discipline sportive (olympique) en plein essor dans le pays. Les jeunes Tunisiens apprécient ce sport et ont régulièrement glané des succès lors des compétitions organisées dans le pays.

Le développement de ce sport en Tunisie coïncide avec l'évolution de la nage avec palmes au niveau international. Ces dernières années, les athlètes tunisiens ont remporté des médailles et battu des records nationaux, arabes et africains.

En reconnaissance de son potentiel, exprimé par les résultats acquis, la Tunisie accueillera des événements majeurs qui figurent au sein du calendrier international. A l'occasion de ce succès de niveau international dont a été l'auteure la jeune Sarra Ben Ahmed, on ne peut que reconnaître que l'on est loin d'avoir tout appris à propos des larges possibilités de jeunes Tunisiens et Tunisiennes, dans des spécialités dont on ne parle pas beaucoup, mais qui impressionnent . Comme cela a été le cas des médailles remportées en sports d'hiver lors des dernières olympiades.

Ces jeunes méritent reconnaissance et un minimum d'effort pour leur exprimer un appui dont ils ont psychologiquement besoin. Ils et elles sont si fiers de représenter leur pays d'origine et cela n'est pas peu, lorsqu'on constate que d'autres sportifs cherchent à fuguer (sans discuter les raisons), pour aller monnayer leurs talents sous d'autres cieux.