Tunisie: Basket - Nouvelle recrue du SN - Ahmed Dhif, le pari gagnant

Après cinq journées de la saison régulière 2025-2026, le Stade Nabeulien, un club historique du basketball tunisien, signe un retour triomphant, après sa brillante victoire à domicile, à la salle Bir Chellouf, mardi dernier, contre le vice-champion de Tunisie et vainqueur de la Coupe nationale, lors de la saison précédente, l'USM, sur le score de 71-61.

Les bons résultats des «Vert et Orange» en ce début de saison ne sont guère le fruit du hasard. L'un des grands artisans de cette entame tonitruante n'est autre que la nouvelle recrue du club, l'ex-Poste 1 de la JSK, Ahmed Dhif. Joueur au caractère bien trempé, et sans club à quelques jours du démarrage du championnat, le virevoltant numéro 4 a mis tout le monde d'accord dans la capitale du Cap Bon.

Avec sa vista, ses «drive » déroutants, ses coups de reins dévastateurs, ses dribbles chaloupés, ses passes-lasers et ses tirs assassins, le meneur de jeu formé à la JSK est la véritable dynamo, voire l'artificier attitré du Stade Nabeulien en ce début d'exercice.

Face à l'armada monastirienne, l'enfant prodige de la cité des Aghlabides (meilleur recrutement réalisé par les Nabeuliens ces 15 dernières années) a éclaboussé de son talent la rencontre et tenu son rôle de leader offensif, inscrivant au passage 16 points (4/6 aux lancers-francs et 2/6 à 3-pts) et délivrant 6 passes décisives, sans parler des 5 rebonds grattés face aux coéquipiers de Firas Lahiani.

En seulement cinq matchs disputés sous le maillot orange, le nouveau stratège du SN affiche une moyenne de 15,6 points par match, dont 22 points contre son club formateur, la JSK, et un solide « double-double » (12 points, 10 passes décisives et 4 rebonds), hier soir, contre l'ASH (Association sportive d'Hammamet) hier soir, faisant de lui le joueur ayant le plus d'impact sur le jeu de l'effectif capbonais et, surtout, l'un des basketteurs tunisiens les plus en forme, actuellement, de la Pro A.

D'autres talents

Un autre joueur du SN s'est distingué contre l'USM, en l'occurrence l'ailier Mohamed Aziz Mghirbi, un pur produit de la formation nabeulienne. Après un magnifique total de 12 points et 10 rebonds réalisés contre l'ESR (Étoile sportive radessienne), ce pur produit de la formation nabeulienne a inscrit 14 points -- 2e meilleur marqueur côté nabeulien et 3e meilleur marqueur du match -- avec un 6/7 dans les paniers à 2 points, soit un taux de réussite de 85,7%, et 2/3 en lancers-francs.

Et comment peut-on conclure sans souligner la performance du capitaine Nizar Knioua, l'un des trois vétérans de l'équipe avec Bechir Mouine et Mohamed Amine Maghrebi ? Avec ses 12 points contre l'ogre monastirien, tous inscrits derrière la ligne des 6,75 m (un époustouflant 4/6, soit un taux de réussite de 66,7% à 3 points), l'inoxydable Nizar a cloué le bec de tous ses détracteurs et montré que le talent ne s'étiole pas avec l'âge.

Assurément, avec la qualité technique d'Ahmed Dhif, la fougue de jeunes talents formés au club (Mohamed Aziz Mghirbi, Ahmed Mechmech, Amine Bouaouina, Yassine Zrour, Montassar Lejmi, etc.), la dimension athlétique du « shooting guard » (arrière) américain Timon Jones et l'expérience de tauliers, à l'instar du trident Knioua-Marrouki-Mouine, la mayonnaise semble prendre au sein de l'escouade nabeulienne pour une saison 2025-2026 plus que prometteuse.