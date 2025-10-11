Tunisie: Èducation/Comportements provocateurs - La cible et le timing

Il n'est pas difficile de deviner qui est derrière les dernières tentatives visant à perturber le climat à l'intérieur de nos établissements scolaires. L'idée d'une prière collective dans la cour d'un lycée en est une preuve.

Le fait d'utiliser un aspect religieux comme provocation en dit long sur les desseins des auteurs. Ce qui est d'autant plus suspect encore, c'est le choix de la cible et du timing.

La cible, d'abord. En l'occurrence un établissement scolaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est le lieu, par excellence, qu'ont toujours utilisé ceux qui voulaient créer un climat de tension sociale. Ils manipulent aussi bien les élèves que les étudiants dans l'espoir de provoquer un effet boule de neige. Le recrutement des élèves ou des étudiants pour ces tâches s'effectue de la même manière que pour le recrutement des élèves ou des étudiants-dealers dans le domaine des stupéfiants ou dans le prosélytisme religieux ou politique.

Et ce n'est pas un hasard si l'on note cette recrudescence des saisies d'importantes quantités de drogue. Les narcotrafiquants agissent de concert avec ceux qui ont des intentions plus que suspectes à l'encontre de notre pays.

Ce projet démoniaque est supervisé de l'extérieur avec des complicités intérieures.

Quant au timing, il n'échappe à personne que les positions souveraines de notre pays à ce moment précis gênent plus d'un.

Les instigateurs des manipulations de notre jeunesse cherchent à nous intimider et à susciter des troubles.

Le choix de la religion comme couverture est le même stratagème utilisé auparavant. Les comploteurs et ceux qui les soutiennent pensent que le caractère tabou complexifiera davantage la réaction des autorités. Mais c'est compter sans la perspicacité du Tunisien et sa longue expérience face à de telles manigances.

En tout état de cause, cette piété subite donnée en spectacle sous forme de prière collective n'est pas du tout innocente. Autrement, on aurait demandé, poliment, comme l'exigent justement les préceptes coraniques, l'autorisation de l'organiser (si tant est que cette prière soit dictée par un souci de dévotion).

Rappelons à tous ceux qui le savent ou ne le savent pas que les puissances qui cherchent à déstabiliser des pays comme le nôtre ont utilisé et utilisent encore la religion. C'est elle qui leur permet de passer en douceur grâce à l'attachement sincère de la majorité de la population à sa foi.

Quant à utiliser la religion comme cheval de Troie, il faut dire à ces comploteurs et à leurs complices que leurs manoeuvres ne passeront pas. Même s'il y a certaines gens qui prétendent s'organiser pour défendre ces démarches plus que louches.