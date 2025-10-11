Tunisie: El Guettar, perle du sud tunisien - Entre histoire, nature et traditions vivantes

Au coeur du Sud tunisien, entre désert et montagnes, El Guettar dévoile une mosaïque de paysages et de traditions où se mêlent l'authenticité d'une oasis millénaire, la richesse d'un patrimoine historique et la chaleur d'une culture vivante. Terre de dattes sucrées, de pistaches généreuses et de légendes anciennes, cette région se distingue comme une destination qui séduit autant par la beauté de sa nature que par la profondeur de son histoire.

Nichée au Sud-Est du gouvernorat de Gafsa, la délégation d'El Guettar s'impose comme l'un des joyaux méconnus du Sud tunisien. Bordée par les délégations de Belkhir, El Ksar et Mdhilla, cette terre s'étend sur près de 9 000 hectares et abrite environ 24 900 habitants, dont 13 500 en zone urbaine.

El Guettar se compose de six imadas : El Guettar Ouest, El Guettar Est, El Artass, El Ank, Essaket et Bir Saâd. Cette dernière est particulièrement réputée pour ses productions agricoles, notamment les dattes, les pistaches, les olives et d'autres légumes qui enrichissent la table locale.

Le trésor naturel d'El Guettar demeure incontestablement son oasis de palmiers, qui offre une variété de dattes de qualité exceptionnelle. Autrefois, cette oasis prospérait grâce aux sources jaillissant du Djebel Orbata, appelées « El Makoula », au nombre de 27, et qui coulaient sans interruption, nourrissant la terre et la mémoire des générations.

La région est également un berceau d'histoire. Ses sites archéologiques et monuments témoignent de la profondeur de ses racines. Parmi ces sites, la mosquée « Nachiou », considérée comme la plus ancienne de Gafsa, et peut-être même l'un des premiers édifices religieux de Tunisie et d'Afrique du Nord. Autre témoin de ce passé, les anciennes huileries des Chraheel, qui racontent l'épopée de l'olivier dans cette région.

Au sommet du Djebel Orbata, se dresse fièrement le Borj Erroumia, une fortification symbolique construite à l'époque coloniale française. Édifié à des fins militaires, il servait à surveiller la région et à approvisionner les troupes grâce à ses multiples réserves d'eau, de vivres et de matériel. Aujourd'hui encore, il domine le paysage comme un repère chargé d'histoire.

Au-delà de son patrimoine naturel et historique, El Guettar vibre également au rythme de ses événements culturels. Chaque année, au mois de mars, la ville accueille le Festival du Printemps du Tourisme, devenu un rendez-vous incontournable.

Cette manifestation met en avant l'identité multiple de la région à travers des spectacles, un salon national de l'artisanat, des concours culinaires autour du patrimoine alimentaire, un marathon de l'oasis, des tables rondes sur le tourisme alternatif, ainsi que des soirées artistiques et des animations culturelles et environnementales .

Avec son oasis fertile, son héritage historique millénaire, et son effervescence culturelle, El Guettar se positionne comme une destination touristique prometteuse, mêlant authenticité et découverte. Entre nature, histoire et traditions, elle offre au visiteur un voyage hors du temps, au coeur d'une Tunisie profonde et hospitalière.