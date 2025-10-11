Tunisie: Santé - Guichets uniques dans les hôpitaux

Obtenir un renseignement exact dans l'un des nombreux guichets d'un hôpital relève, parfois, du miracle.

Les visiteurs sont ainsi ballottés d'un guichet A à un guichet B puis C. Ce dernier les redirige vers le guichet A de départ qui, curieusement, s'avère être le bon.

Dans de vastes complexes hospitaliers comme La Rabta, Charles-Nicolle ou l'institut Mohamed-Kassab d'orthopédie (pour ne citer que ceux-là), il serait fastidieux de contraindre le malade à se déplacer d'un pavillon à l'autre sans la certitude d'arriver à ses fins.

Aussi le fait de créer un guichet unique à l'accueil pourrait-il être d'un grand intérêt.

Des agents, bien formés et . . . accueillants faciliteraient sûrement la tâche aux uns et aux autres.

On n'aura plus de personnel travaillant en vase clos et donnant aux malades des informations contradictoires.