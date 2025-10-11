Tunisie: Santé - Guichets uniques dans les hôpitaux

11 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Amor Chraiet

Obtenir un renseignement exact dans l'un des nombreux guichets d'un hôpital relève, parfois, du miracle.

Les visiteurs sont ainsi ballottés d'un guichet A à un guichet B puis C. Ce dernier les redirige vers le guichet A de départ qui, curieusement, s'avère être le bon.

Dans de vastes complexes hospitaliers comme La Rabta, Charles-Nicolle ou l'institut Mohamed-Kassab d'orthopédie (pour ne citer que ceux-là), il serait fastidieux de contraindre le malade à se déplacer d'un pavillon à l'autre sans la certitude d'arriver à ses fins.

Aussi le fait de créer un guichet unique à l'accueil pourrait-il être d'un grand intérêt.

Des agents, bien formés et . . . accueillants faciliteraient sûrement la tâche aux uns et aux autres.

On n'aura plus de personnel travaillant en vase clos et donnant aux malades des informations contradictoires.

