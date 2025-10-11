Tunisie: Biodiversité - Le pays décroche la médaille 'Reverse the Red'

Vingt-six pays, dont la Tunisie, ont reçu la médaille « Reverse the Red » lors du Congrès mondial de la nature 2025 organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à Abu Dhabi, en reconnaissance de leur engagement exceptionnel pour la préservation des espèces et de la biodiversité.

Selon l'UICN, cette distinction honorifique récompense les pays ayant fait preuve d'efficacité dans la conception et la mise en oeuvre de leurs Stratégies et Plans d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB).

L'initiative "Reverse the Red" ("Inverser le Rouge") -- lancée en 2019 par la Commission pour la sauvegarde des espèces de l'UICN, l'Association mondiale des zoos et aquariums (WAZA) et plusieurs partenaires -- vise à renforcer la coopération mondiale afin d'inverser la tendance à l'extinction des espèces, symbolisée par la célèbre Liste rouge de l'UICN.

Les pays distingués ont été évalués selon des critères portant sur la transparence, la rigueur scientifique, la participation des parties prenantes et l'alignement avec les objectifs mondiaux de biodiversité.

Outre la Tunisie, figurent parmi les lauréats : la France, l'Italie, le Canada, le Japon, la Jordanie, la Malaisie, le Mexique, la Corée du Sud, le Burkina Faso, Cuba, le Togo, et plusieurs autres nations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

La Stratégie et Plan d'action tunisiens pour la biodiversité 2018-2030 visent à garantir une biodiversité nationale résiliente face aux changements climatiques, contribuant durablement au développement socio-économique du pays. Le plan met l'accent sur la préservation des écosystèmes, la gestion durable des ressources biologiques, la protection des savoirs traditionnels, ainsi que sur la mobilisation des ressources financières et le renforcement des capacités nationales.

Le Congrès mondial de la nature de l'UICN, organisé tous les quatre ans, réunit dirigeants, scientifiques, ONG, entreprises et représentants des peuples autochtones afin de débattre des solutions fondées sur la nature face aux défis planétaires.