Tunisie: STIP - Baisse du bilan, recul des capitaux propres et pertes record en 2024

Les états financiers consolidés du Groupe Société tunisienne des industries de pneumatiques (STIP), arrêtés au 31 décembre 2024, révèlent une dégradation marquée du résultat net, contrastant avec une légère progression des revenus d'exploitation.

Le résultat net consolidé de l'exercice 2024 s'établit à un déficit d'environ 10 millions de dinars, représentant une aggravation significative d'environ 8,4 millions de dinars par rapport à la perte d'environ 1,6 million de dinars enregistrée en 2023.

Le total net du bilan consolidé a diminué, passant d'environ 228 millions de dinars en 2023 à environ 205 millions de dinars en 2024, soit une baisse d'environ 23 millions de dinars. Les capitaux propres consolidés du groupe se sont établis à environ 5,2 millions de dinars au 31 décembre 2024, contre environ 15,1 millions de dinars l'année précédente.

Sur le plan opérationnel, le total des produits d'exploitation a connu une légère augmentation, atteignant environ 143,2 millions de dinars en 2024, contre environ 139,2 millions de dinars en 2023. Le chiffre d'affaires hors TVA du groupe a progressé d'environ 4,5 millions de dinars pour s'établir à près de 143 millions de D. Cette progression est due à l'augmentation des ventes sur le marché local, en hausse d'environ 9,7 millions de D, tandis que le chiffre d'affaires à l'exportation a reculé d'environ 5,2 millions de D.

Malgré la croissance des revenus, le résultat d'exploitation s'est effondré, chutant d'environ 9,4 millions de dinars en 2023 à seulement 173 000 D en 2024. Parallèlement, les charges financières nettes se sont alourdies, totalisant environ 12,8 millions de dinars en 2024, une augmentation d'environ 1,8 million de D par rapport à l'exercice précédent.

Concernant les événements marquants de l'exercice 2024, la Direction Générale de la STIP a pris la décision d'arrêter l'activité de ses deux usines pour deux mois à partir du 16 avril 2024 (chômage technique). Cette mesure a été prise en raison d'un niveau élevé de stocks de produits finis, atteignant environ 50 millions de dinars au moment de la décision.

Les usines ont repris la production entre fin avril et fin mai 2024, et l'activité commerciale s'est poursuivie. Postérieurement à la clôture de l'exercice, une grève syndicale a eu lieu du 13 mars au 2 avril 2025, perturbant la production, les ventes et le dédouanement des importations. L'impact financier de cette grève sur les comptes de 2025 n'est pas estimable pour le moment.