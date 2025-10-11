Tunisie: La recette de la réussite

La lutte contre la spéculation, la corruption et l'escroquerie, sous toutes leurs formes, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, éducatives ou environnementales, se poursuit au même rythme et avec une mobilisation et une veille qui dépassent largement le volet sécuritaire pour s'inscrire à la fois comme un devoir et un droit citoyens que chaque Tunisien adhérant effectivement au processus du 25 juillet se doit d'assumer en ayant la fierté légitime de son appartenance à la Tunisie du 21e siècle.

Et ceux qui se préparaient à accueillir triomphalement la nouvelle commission financière et cultivaient la nostalgie de leurs aïeux pour les «exploits» de l'immeuble de la rue de la Commission sont dans l'obligation de déchanter et d'avoir le courage et l'honnêteté de s'excuser auprès des Tunisiens pour leur cécité politique et leur entêtement idéologique malheureusement motivé et financé par des parties étrangères, elles aussi se distinguant par leurs erreurs et errements qui leur ont coûté, à eux et à leurs pays, l'opportunité de sentir le goût de la liberté, de la dignité et de l'honneur.

Des sentiments que plusieurs pays et peuples, principalement en Europe et aux Etats-Unis, ont perdus, mais qu'ils ont la chance historique de reconquérir à condition de se libérer du diktat des lobbies qui leur imposent une approche politique et surtout économique les étouffant et les obligeant, souvent, à prendre des positions qu'ils savent contraires aux intérêts de leurs pays, voire les mettant en péril.

Et si les Tunisiens ont le droit d'être fiers des éloges dont leur pays est l'objet de la part des peuples libres et des organisations internationales réellement indépendantes, c'est bien parce que la gestion prospective des affaires nationales mise en oeuvre et appliquée fidèlement par le Chef de l'Etat a fini par porter ses fruits en un laps de temps très court dans l'histoire des peuples.

En choisissant souverainement et librement la politique du compter-sur-soi et le rejet des contraintes imposées par les bailleurs de fonds -- les colonisateurs des temps modernes --, en décidant de poursuivre sa guerre sainte contre la corruption et la spéculation pour faire tomber quotidiennement des têtes qu'on croyait intouchables et en continuant à soutenir, ouvertement et à haute voix, les causes de la justice et de la liberté, en premier le droit absolu du peuple palestinien à recouvrer la totalité de ses terres spoliées et à édifier son Etat indépendant, en dépit de toutes les tentatives de séduction et de toutes les menaces, le Président Kaïs Saïed a montré au monde qu'il avait raison quand il avait crié que seuls les peuples qui ont payé cher pour reconquérir leur liberté et leur indépendance de décision méritent de l'histoire et de la civilisation.