Tunisie: Lancement d'un projet ambitieux de modernisation du Colisée d'El Jem

L'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) a annoncé le lancement d'un vaste projet de modernisation et de valorisation du Colisée d'El Jem, l'un des plus grands amphithéâtres romains du monde.

Objectif : renforcer l'attractivité touristique du site et améliorer les conditions d'accueil des visiteurs.

Selon Tarek Abbouda, représentant régional de l'Agence pour le Sahel, le programme s'articule autour de plusieurs volets : mise en lumière artistique du monument, réhabilitation des infrastructures existantes et création de nouveaux espaces d'accueil et de services.

Le projet d'éclairage architectural, estimé à 5 millions de dinars, vise à mettre en valeur les lignes et volumes du monument, de jour comme de nuit, grâce à un système lumineux économe en énergie.

Les travaux devraient débuter en janvier 2026, une fois la procédure d'appel d'offres finalisée.

Depuis septembre 2025, l'agence a déjà entamé des travaux de réhabilitation du pavillon d'accueil, des unités sanitaires et de la clôture extérieure pour un montant de 780 000 dinars, tandis qu'un autre chantier, d'une valeur de 450 000 dinars, concerne la mise aux normes du parcours de visite et des garde-corps.

À moyen terme, un centre d'accueil moderne sera édifié à l'arrière du monument, intégrant billetterie, boutique culturelle et loges pour artistes, pour un coût estimé à 2 millions de dinars (budget 2027).

Le musée d'El Jem bénéficiera également d'un programme de réhabilitation (clôture, sanitaires, entretien général) évalué à 450 000 dinars, tandis qu'un ascenseur électrique pour personnes à mobilité réduite est prévu dans une démarche inclusive.

Selon Rached Hamdi, responsable scientifique du site, le Colisée d'El Jem, construit vers 238 apr. J.-C., demeure dans un état exceptionnel après plus de 1 750 ans d'histoire.

Chaque été, il accueille le Festival international de musique symphonique, symbole du dialogue entre patrimoine millénaire et création contemporaine.