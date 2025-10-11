Tunisie: Cinéma Jet poursuit son aventure à Nefta

11 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Après deux semaines intenses à Tabarka, riches en projections, ateliers, rencontres et initiatives citoyennes autour du cinéma et de l'environnement, le festival Cinéma Jet poursuit sa route et s'installe à Nefta du 10 au 19 octobre 2025.

Le souffle créatif du cinéma itinérant se déploie désormais au coeur de l'oasis, transformant la ville en un espace vivant de découvertes, de dialogues et de fête collective. Fidèle à son ambition de rapprocher le cinéma de tous, partout en Tunisie, Cinéma Jet poursuit son voyage avec une programmation engagée, gratuite et ouverte à toutes et à tous.

Au programme à Nefta :

· Ateliers environnementaux et pédagogiques : valorisation des produits de la forêt et de l'oasis, sensibilisation des jeunes à l'écologie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

· Ateliers cinéma pour petits et grands : initiation au doublage pour enfants, atelier robotique et environnemental, formation à la réalisation avec La fabrique à films.

· Un focus sur le cinéma italien, en partenariat avec l'ambassade d'Italie, suivi d'un concert exceptionnel de l'artiste Francesca Badalini, en collaboration avec l'institut supérieur de musique de sousse

· Constellations sonores : une soirée d'observation d'étoiles, entre science, cinéma et musique.

· Projections et débats, rencontres avec des cinéastes et animations culturelles pour nourrir le dialogue et la créativité.

Avec Cinéma Jet, le désert s'illumine d'histoires et d'images, dans une démarche où le cinéma se met au service de l'environnement, de la jeunesse et de la rencontre entre les cultures,

Le festival Cinéma Jet est financé par la Délégation de l'Union européenne en Tunisie et est soutenu par l'ambassade d'Italie en Tunisie, l'ambassade d'Espagne en Tunisie, l'ambassade de Suisse en Tunisie et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie, et ce dans le cadre de l'Initiative « Cinematdour », une initiative qui vise à rendre la culture, et plus précisément le cinéma, accessible dans les régions intérieures du pays.

Nous vous donnons rendez-vous à Nefta du 10 au 19 octobre pour vivre ensemble une expérience unique : celle du cinéma itinérant, libre, populaire et enraciné dans les territoires.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.