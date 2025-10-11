Tunisie: Cinéma Jet poursuit son aventure à Nefta

Après deux semaines intenses à Tabarka, riches en projections, ateliers, rencontres et initiatives citoyennes autour du cinéma et de l'environnement, le festival Cinéma Jet poursuit sa route et s'installe à Nefta du 10 au 19 octobre 2025.

Le souffle créatif du cinéma itinérant se déploie désormais au coeur de l'oasis, transformant la ville en un espace vivant de découvertes, de dialogues et de fête collective. Fidèle à son ambition de rapprocher le cinéma de tous, partout en Tunisie, Cinéma Jet poursuit son voyage avec une programmation engagée, gratuite et ouverte à toutes et à tous.

Au programme à Nefta :

· Ateliers environnementaux et pédagogiques : valorisation des produits de la forêt et de l'oasis, sensibilisation des jeunes à l'écologie.

· Ateliers cinéma pour petits et grands : initiation au doublage pour enfants, atelier robotique et environnemental, formation à la réalisation avec La fabrique à films.

· Un focus sur le cinéma italien, en partenariat avec l'ambassade d'Italie, suivi d'un concert exceptionnel de l'artiste Francesca Badalini, en collaboration avec l'institut supérieur de musique de sousse

· Constellations sonores : une soirée d'observation d'étoiles, entre science, cinéma et musique.

· Projections et débats, rencontres avec des cinéastes et animations culturelles pour nourrir le dialogue et la créativité.

Avec Cinéma Jet, le désert s'illumine d'histoires et d'images, dans une démarche où le cinéma se met au service de l'environnement, de la jeunesse et de la rencontre entre les cultures,

Le festival Cinéma Jet est financé par la Délégation de l'Union européenne en Tunisie et est soutenu par l'ambassade d'Italie en Tunisie, l'ambassade d'Espagne en Tunisie, l'ambassade de Suisse en Tunisie et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie, et ce dans le cadre de l'Initiative « Cinematdour », une initiative qui vise à rendre la culture, et plus précisément le cinéma, accessible dans les régions intérieures du pays.

Nous vous donnons rendez-vous à Nefta du 10 au 19 octobre pour vivre ensemble une expérience unique : celle du cinéma itinérant, libre, populaire et enraciné dans les territoires.