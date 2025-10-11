Madagascar: Crise de régime - Des militaires appellent à la désobéissance et à la démission du président Rajoelina

La crise politique à Madagascar a franchi une étape décisive ce samedi, la contestation populaire s'étant muée en confrontation directe avec le pouvoir. La situation est jugée "confuse" à Antananarivo, et cela a conduit à la suspension des vols de la compagnie Air France vers l'île jusqu'à lundi, selon les informations recueillies par RFI.

L'Armée appelle à la chute du régime

Le tournant majeur de la journée a été le ralliement de soldats aux manifestants. D'après RFI, des groupes de militaires ont rejoint les milliers de manifestants dans les rues d'Antananarivo, notamment autour du lac Anosy.

Un contingent du CAPSAT (Corps d'Armée des Personnels et des Services Administratifs et Techniques) a même diffusé un appel public à l'insubordination. Des soldats de cette unité ont exhorté leurs pairs de l'armée, de la gendarmerie et de la police à « refuser les ordres de tirer » sur la population, dénonçant la corruption et le manque d'opportunités pour les jeunes.

Le Colonel Mickaël Randrianirina, figure de proue de ce ralliement, a ensuite haussé le ton en direct sur la Place du 13-Mai. S'exprimant auprès de RFI, il a explicitement demandé la démission des autorités : « À tous ceux qui ont envoyé les gendarmes ici, à commencer par le commandant de la gendarmerie, le ministre de la gendarmerie, le Premier ministre, le tout nouveau, et le président de la République : qu'ils quittent le pouvoir. »

Escalade et violence

Le Colonel Randrianirina a également rapporté un violent accrochage survenu plus tôt dans la journée. Selon ses déclarations rapportées par RFI, alors que son unité se dirigeait vers la Place du 13-Mai, un blindé de la gendarmerie aurait fait feu sur leur convoi, entraînant la mort d'un militaire et blessant un journaliste.

Face à cette montée de tension, l'unité militaire rebelle a ordonné à l'ensemble des forces de sécurité malgaches de :

Fermer les portails des camps et n'obéir qu'à leurs instructions.

Quitter les postes des palais présidentiels d'Iavoloha et d'Ambohitsorohitra.

Bloquer l'aéroport international d'Ivato pour empêcher tout aéronef sans distinction de décoller.

Bilan et silence présidentiel

La mobilisation, portée par le collectif de la Gen Z, est à son plus haut niveau. D'après RFI, le Président Rajoelina est resté « muet et absent » toute la journée, et son lieu de séjour n'est pas connu. L'absence visible des forces de l'ordre pro-régime dans le centre de la capitale, signalée en début de soirée, confirme que la pression sur le régime est désormais maximale.