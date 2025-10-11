Sénégal: Autosuffisance alimentaire - L'Omvs mise sur une production locale de semences de qualité

La 4e session du comité de pilotage du Projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal (Pafisem), tenue, jeudi, au siège de l'Omvs, à Dakar, a été une occasion, pour les partenaires, de saluer des avancées majeures en matière de semences de qualité et de sécurité alimentaire. L'Omvs et l'Agence italienne de coopération pour le développement (Aics) souhaitent une prolongation du programme.

Ce projet, financé par l'Agence italienne de coopération pour le développement (Aics) depuis 2019 et mis en oeuvre par l'Omvs, vise à renforcer la production de semences de qualité, à structurer les filières semencières et à promouvoir une agriculture durable dans les pays riverains du fleuve Sénégal.

Lancé dans la continuité des Objectifs de développement durable (Odd) des Nations Unies, le Pafisem répond à des défis cruciaux comme les changements climatiques, la sécurité alimentaire et l'accès à des ressources en eau gérées de manière responsable.

Cette 4e session, qui fait suite à celle tenue en février 2024, marque une phase décisive pour le projet, avec un accent sur l'évaluation des progrès réalisés en 2025 - une année qualifiée de "positive" par les intervenants - et sur la planification d'une conclusion efficace, potentiellement prolongée pour maximiser les impacts.

Présidée par Mohamed Ould Abdel Vettah, haut-commissaire de l'Omvs, et marquée par la participation active de Giovanni Grandi, directeur régional de l'Aics, la rencontre a mis en lumière les avancées concrètes et les défis restants, tout en consolidant un partenariat de longue date entre l'Italie et l'Omvs.

Dans un contexte mondial marqué par les changements climatiques, le haut-commissaire de l'Omvs estime qu'il faut contribuer, de façon significative, à fournir des semences de qualité certifiées, accessibles et produites localement.

"Les semences de qualité peuvent augmenter les rendements agricoles de 20 à 40 %", a affirmé Mohamed Ould Abdel Vettah, insistant sur leur résistance aux maladies et leur importance stratégique.

L'Italie réaffirme son engagement Les discussions ont également porté sur les orientations futures, y compris des propositions opérationnelles avec les institutions financières partenaires, afin de transformer le projet en un programme structuré et autonome au service des acteurs du marché.

Giovanni Grandi, directeur régional de l'Aics, a réaffirmé l'engagement de l'Italie, qui accorde une importance particulière à la gestion durable de l'eau, à l'agriculture et au développement technique dans le bassin du Sénégal. Depuis 2019, l'Aics concentre ses efforts sur ce territoire via un appui constant aux activités de l'Omvs, en pleine coordination avec les priorités régionales.

Giovanni Grandi, directeur régional de l'Aics, a noté que 2025 représente une année de conclusion positive, avec des progrès significatifs qui seront présentés en détail. D'où la nécessité d'une prolongation des activités, tout en insistant sur l'importance d'éléments concrets pour justifier cette demande au siège de l'Aics.