Sénégal: Prévention des cancers féminins - Le numérique au service de la sensibilisation

11 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Samba Diamanka

La Cellule genre et équité et l'Amicale des travailleurs du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ont organisé, hier, à Dakar, une journée de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Lors de cette rencontre, les participantes ont insisté sur la nécessité de renforcer l'utilisation du numérique dans la sensibilisation.

Le digital est devenu l'un des moyens de communication les plus vastes et les plus accessibles dans le monde. C'est dans ce cadre que la Cellule genre et équité et l'Amicale des travailleurs du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ont organisé, le vendredi 10 octobre, une journée de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus.

L'utilisation du numérique comme moyen rapide de promouvoir une plus large sensibilisation des Sénégalais à l'échelle nationale a été évoquée. La présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca), Dr Fatma Guenoune, a salué cette initiative qui, d'après elle, doit être mieux vulgarisée pour vaincre le cancer.

« Le numérique est un outil de communication qui permet de sensibiliser sur la dangerosité de la pathologie cancéreuse partout à travers le pays. Dans nos discussions, nous avons beaucoup insisté sur les diagnostics précoces.

Il faut informer les femmes que le cancer, détecté de manière précoce, se guérit dans 90 % des cas, surtout celui du sein », fait-elle savoir. Poursuivant, Dr Guenoune a insisté sur l'importance de la détection précoce du cancer du sein.

«Quand le cancer est détecté à un stade précoce, la femme ne perd pas sa féminité. Elle ne sera pas amputée et ne subira pas de chimiothérapie. Malheureusement, jusqu'en 2025, 70 % de nos malades arrivent à des stades avancés où elles doivent subir une chimiothérapie », a regretté Mme Guenoune.

D'après la présidente de la Lisca, au Sénégal, le cancer du col de l'utérus est le plus répandu, avec 2064 nouveaux cas et 1327 par an. Pour ce qui concerne le cancer du sein, notre pays enregistre chaque année 1.838 nouveaux cas, avec 976 décès », a-t-elle renseigné. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a invité les hommes à s'approprier la lutte contre le cancer pour vaincre ce fléau.

Il a indiqué que les femmes constituent le socle de notre société et du cercle familial. D'où la nécessité, précise-t-il, de s'engager dans cette lutte pour garantir l'équilibre de notre société. Il a demandé de poursuivre la sensibilisation au-delà du mois d'octobre, dédié à la lutte contre le cancer.

