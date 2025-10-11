Sénégal: Économie sénégalaise - Ces secteurs qui ont porté la croissance en 2024

En 2024, le Sénégal a enregistré une croissance économique de 6,1 %, contre 4,3 % en 2023, soit un gain de 1,8 point. Cette performance a été portée par l'agriculture, la pêche, les hydrocarbures et les industries extractives. Ces résultats ont été présentés, hier, lors de l'atelier de validation technique de la Revue annuelle conjointe (Rac) 2025.

Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, à travers l'Unité de coordination et de suivi des politiques économiques (UcsPe), a organisé, hier, un atelier de validation technique de la Revue annuelle conjointe (Rac) 2025. Le document a été présenté par Souleymane Sow, coordinateur du département.

Le Pib par habitant a progressé de 8,42 %, atteignant 1.069.904,52 FCfa en 2024. Cette dynamique est portée par les secteurs secondaire (+18,7 %) et tertiaire (+3,5 %). Pour la campagne agricole 2024, le gouvernement a alloué 120 milliards de FCfa aux subventions d'intrants agricoles.

La production céréalière est passée de 2.607.026 tonnes en 2023 à 2.310.018 tonnes en 2024, couvrant 48 % des besoins céréaliers nationaux. La production de riz s'établit à 946.209 tonnes, soit 30 % des besoins nationaux.

Agriculture et pêche : des performances contrastées En revanche, la production horticole a progressé de 3%, atteignant 1.604.792 tonnes en 2024, dont 1.312.993 tonnes de légumes, avec 38 % d'oignon.

Dans le secteur de la pêche, les débarquements artisanaux ont augmenté de 3,8 %, pour s'établir à 372.587 tonnes, grâce à de meilleures conditions météorologiques et à la levée de certaines interdictions (pêche nocturne, capture du mulet noir). Hausse de 187 % des activités extractives Les activités extractives ont bondi de 187,5% par rapport à 2023, principalement grâce à la production pétrolière qui s'élève à 16,9 millions de barils en 2024.

La production de zircon a progressé de 69,7 %, passant de 60.709 tonnes en 2023 à 103.046 tonnes en 2024. En revanche, la production d'or a reculé, passant de 13,07 tonnes en 2023 à 11,30 tonnes en 2024, en raison d'une baisse de la teneur des gisements.

Les phosphates ont également diminué de 1,4 %, pour s'établir à 2.770.244 tonnes. Le secteur du tourisme a, lui, connu une embellie : les arrivées sont passées de 1,78 million en 2023 à 2,1 millions en 2024, générant 855 milliards de FCfa de recettes, soit 105 milliards de plus qu'en 2023.

Dans le numérique, le taux de pénétration de l'internet mobile poursuit sa progression pour atteindre 116,55 %. Côté énergie, la puissance installée s'établit à 1.903,8 Mw, tandis que le taux d'électrification rurale grimpe à 84 %, contre 65,58 % un an plus tôt.

Le prix moyen de l'électricité baisse légèrement, à 127,87 FCfa/kWh, contre 128,72 FCfa/kWh en 2023. L'exploitation pétrolière du champ de Sangomar a permis de générer 595,17 milliards de FCfa en 2024. Sur le plan de l'emploi, l'année a enregistré 77.870 nouveaux contrats de travail, dont 61,9 % à durée déterminée.