Sénégal: Un lot de serviettes hygiéniques distribué aux élèves du collège d'Agnam Goly

11 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Falel PAM

L'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale (Anj-Sd) a remis un lot de serviettes hygiéniques aux élèves du collège d'Agnam Goly. Cette initiative vise à améliorer l'hygiène menstruelle, mais aussi à garantir un environnement scolaire sain pour les filles.

« Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne des Aînés protecteurs, que nous avons initiée depuis le mois de mars 2025, et qui vise à l'amélioration de la santé et du bien-être des jeunes et des adolescents. À l'issue de cette campagne, nous avons voulu distribuer des serviettes hygiéniques aux filles », a déclaré Abou Sow, point focal régional de l'Anj-Sd.

Selon lui, l'hygiène menstruelle demeure un défi majeur pour de nombreuses jeunes filles en milieu rural, notamment dans le milieu scolaire. En effet, ces dernières rencontrent des difficultés à assurer leur hygiène menstruelle, faute de moyens pour se procurer des serviettes hygiéniques.

Prenant part à cette rencontre, Awa Seck Barro, sage-femme d'État au poste de santé d'Agnam Goly, a profité de l'occasion pour sensibiliser les écolières sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène menstruelle. Représentant l'inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Matam, Dieynaba Tall a fait remarquer que « de nombreuses filles n'ont pas accès à des produits d'hygiène menstruelle ». Pour elle, cette dotation permettra à ces collégiennes de mieux gérer leurs menstruations sans perturber leur scolarité.

