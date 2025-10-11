Sénégal: Un lot de serviettes hygiéniques distribué aux élèves du collège d'Agnam Goly

L'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale (Anj-Sd) a remis un lot de serviettes hygiéniques aux élèves du collège d'Agnam Goly. Cette initiative vise à améliorer l'hygiène menstruelle, mais aussi à garantir un environnement scolaire sain pour les filles.

« Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne des Aînés protecteurs, que nous avons initiée depuis le mois de mars 2025, et qui vise à l'amélioration de la santé et du bien-être des jeunes et des adolescents. À l'issue de cette campagne, nous avons voulu distribuer des serviettes hygiéniques aux filles », a déclaré Abou Sow, point focal régional de l'Anj-Sd.

Selon lui, l'hygiène menstruelle demeure un défi majeur pour de nombreuses jeunes filles en milieu rural, notamment dans le milieu scolaire. En effet, ces dernières rencontrent des difficultés à assurer leur hygiène menstruelle, faute de moyens pour se procurer des serviettes hygiéniques.

Prenant part à cette rencontre, Awa Seck Barro, sage-femme d'État au poste de santé d'Agnam Goly, a profité de l'occasion pour sensibiliser les écolières sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène menstruelle. Représentant l'inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Matam, Dieynaba Tall a fait remarquer que « de nombreuses filles n'ont pas accès à des produits d'hygiène menstruelle ». Pour elle, cette dotation permettra à ces collégiennes de mieux gérer leurs menstruations sans perturber leur scolarité.