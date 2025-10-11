Sénégal: Affaire Aliou Sall - L'enquête s'intensifie, de nouvelles auditions en vue

11 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

L'affaire impliquant Aliou Sall, frère cadet de l'ancien président Macky Sall, continue d'alimenter l'actualité judiciaire. Le Pool judiciaire financier (PJF) a décidé d'élargir le champ de ses investigations autour de l'acquisition d'un terrain situé aux Almadies, à proximité de l'ambassade des États-Unis.

À l'origine du dossier, une série de mouvements financiers jugés suspects par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). L'organisme a retracé plusieurs transactions, dont deux versements totalisant 170 millions de francs CFA effectués par la société Sertem Cia Ex au profit d'Aliou Sall, ainsi qu'un transfert de 70 millions de francs CFA provenant de Sény Thiam. Ce dernier aurait été présenté par Aliou Sall comme un prêt remboursé, selon des documents cités par L'Observateur.

Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer avec précision la chaîne des transactions liées à cette opération immobilière. Le PJF prévoit d'entendre de nouveaux témoins, parmi lesquels Amadou Loum Diagne, l'homme d'affaires vendeur du terrain, et Mbaye Faye, également cité dans la transaction. Ces auditions visent à déterminer la licéité des flux financiers et le rôle exact de chacun des protagonistes.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.