Sénégal: Affaire Aliou Sall - L'enquête s'intensifie, de nouvelles auditions en vue

L'affaire impliquant Aliou Sall, frère cadet de l'ancien président Macky Sall, continue d'alimenter l'actualité judiciaire. Le Pool judiciaire financier (PJF) a décidé d'élargir le champ de ses investigations autour de l'acquisition d'un terrain situé aux Almadies, à proximité de l'ambassade des États-Unis.

À l'origine du dossier, une série de mouvements financiers jugés suspects par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). L'organisme a retracé plusieurs transactions, dont deux versements totalisant 170 millions de francs CFA effectués par la société Sertem Cia Ex au profit d'Aliou Sall, ainsi qu'un transfert de 70 millions de francs CFA provenant de Sény Thiam. Ce dernier aurait été présenté par Aliou Sall comme un prêt remboursé, selon des documents cités par L'Observateur.

Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer avec précision la chaîne des transactions liées à cette opération immobilière. Le PJF prévoit d'entendre de nouveaux témoins, parmi lesquels Amadou Loum Diagne, l'homme d'affaires vendeur du terrain, et Mbaye Faye, également cité dans la transaction. Ces auditions visent à déterminer la licéité des flux financiers et le rôle exact de chacun des protagonistes.