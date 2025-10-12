Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 octobre 2025

revue de presse

Cote d'Ivoire : Une marche de l'opposition dispersée à Abidjan

Une manifestation de l’opposition ivoirienne, organisée samedi à Abidjan pour « la démocratie, la justice et la paix », a été dispersée par les forces de l’ordre. Plusieurs manifestants ont été interpellés, selon des témoins, alors qu’aucun bilan officiel n’a encore été communiqué.

La marche, prévue sur le boulevard Latrille à Cocody, avait été interdite par la préfecture d’Abidjan pour des raisons de maintien de l’ordre public. Dès les premières heures, la zone a été bouclée et des tirs de gaz lacrymogènes ont été signalés à Cocody-Blockauss.

L’opposition proteste contre la validation par le Conseil constitutionnel des candidatures à l’élection présidentielle du 25 octobre. Elle conteste notamment le rejet de celles de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, ainsi que la possibilité pour le président sortant, Alassane Ouattara, de briguer un quatrième mandat. Le Conseil constitutionnel estime que la réforme de 2016 a réinitialisé le décompte des mandats. (Source allAfrica)

Madagascar : Situation confuse à Antananarivo, où une partie de l’armée s’est mutinée

Le contingent qui avait appelé, en début de matinée, les forces de l’ordre à « refuser de tirer » et « à prendre leur responsabilité » a pris position dans le centre de la capitale. La situation du président Andry Rajoelina était, en fin d’après-midi, incertaine.

Il était à peine plus de 17 h, ce samedi 11 octobre, lorsque des militaires du Corps d’administration des personnes et des services de l’armée de terre (CAPSAT) ont pénétré dans Antananarivo. Des tirs ont été échangés, mais il semble que les mutins aient rencontré peu de résistance, selon l’envoyé spécial de Jeune Afrique.

Ils ont pris position sur la très symbolique place du 13-Mai, au coeur de la capitale, célébrés par une foule en liesse. Depuis les années 1970, c’est là que se font et défont les régimes malgaches. Une foule en liesse l’a investie dans le courant de la journée (Source Jeune Afrique)

L'Afrique du Sud ne déplore aucun acte criminel derrière la mort de son ambassadeur à Paris

Le ministre sud-africain des affaires étrangères déclare qu'il n'y a pas eu d'acte criminel dans la mort de l'ambassadeur Nathi Mthethwa à Paris. Ronald Lamola affirme que les autorités françaises travaillent en étroite collaboration avec les responsables sud-africains.

Le chef de la diplomatie sud-africaine s'exprimait lors d'une cérémonie commémorative en l'honneur de l'ancien ministre du Cabinet à Pretoria.

Les médias de la nation arc-en-ciel indiquent un discours solennel du président Cyril Ramaphosa prévu à l'occasion des funérailles de l'ambassadeur Nathi Mthethwa dimanche. (Source Africanews)

Afrique : L’intelligence artificielle au cœur de la 11ème édition du Rebranding Africa Forum

Le Rebranding Africa Forum s’est ouvert jeudi 09 octobre 2025 à Bruxelles pour sa 11ᵉ édition. Chefs d’entreprises, décideurs politiques et acteurs du numérique y échangent autour d’un thème central : comment l’Afrique peut tirer parti de l’intelligence artificielle pour accélérer son développement.

Créé en 2014, le Rebranding Africa Forum se donne pour mission de valoriser une image positive du continent. Cette année, le forum s’intéresse à l’intelligence artificielle, perçue comme une opportunité économique majeure pour l’Afrique.

Selon les Nations Unies, la transformation numérique pourrait ajouter jusqu’à 1 200 milliards de dollars à l’économie africaine d’ici 2030. Mais le continent ne représente encore que 2 % des centres de données mondiaux, un retard que beaucoup veulent combler. (Source Africa 24)

Libye : Rencontre à Tripoli après les accusations russes

Le ministre libyen des Affaires étrangères a reçu jeudi l’ambassadeur de Russie, au lendemain des accusations de Moscou selon lesquelles le gouvernement d’unité nationale collaborerait avec l’Ukraine pour soutenir des groupes terroristes au Sahel.

Le ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Taher Al-Baour, s’est entretenu jeudi à Tripoli avec l’ambassadeur de Russie en Libye, Aidar Rashid Aghanin, a annoncé le ministère dans un communiqué. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales, la coopération économique et les développements régionaux, dans un contexte diplomatique marqué par de nouvelles tensions entre Moscou et le gouvernement libyen d’unité nationale (GNU). (Source Apanews)

Maroc : Le roi Mohammed VI dit presser le gouvernement d’agir pour l’éducation et la santé face à la colère des jeunes

Des dizaines de jeunes Marocains se mobilisent à l’appel du collectif GenZ 212, pour contester le gouvernement et exiger des réformes.

Le roi du Maroc a exhorté, vendredi 10 octobre, le gouvernement à accélérer les programmes de développement, notamment dans l’éducation et la santé, sans mentionner directement les manifestations de jeunes réclamant des réformes dans ces deux secteurs depuis près de quinze jours.

Dans un discours très attendu devant le Parlement, Mohammed VI a dit attendre « une plus grande célérité » dans la mise en œuvre de ces projets. Parmi les priorités doivent figurer « la création d’emplois pour les jeunes » et « la promotion concrète des secteurs de l’éducation et de la santé », a-t-il ajouté. (Source Lemonde Afrique)

Présidentielle au Cameroun : Plus de 08 millions d’électeurs attendus aux urnes

Plus de huit millions de Camerounais sont appelés à voter le 12 octobre pour élire le prochain président de la République, selon les données publiées vendredi par Elections Cameroon (ELECAM).

Le fichier électoral recense 8 010 464 électeurs, dont 34 411 inscrits dans 108 bureaux de vote à l’étranger. Parmi eux, 3 716 567 femmes et 4 293 897 hommes, répartis dans 31 653 bureaux de vote à travers le territoire national.

Trois régions concentrent à elles seules plus de la moitié du corps électoral : le Centre (1 471 272 inscrits), le Littoral (1 326 839 électeurs) et l’Extrême-Nord (1 242 151 inscrits). (Source beninwebtv)

Gabon–Union européenne : Du froid diplomatique au partenariat de confiance

Huit ans après le séisme post-électoral de 2016, qui avait plongé les relations entre Libreville et Bruxelles dans un long froid diplomatique, l’Union européenne signe son retour sur la scène gabonaise.

En appuyant la transition politique et les réformes institutionnelles engagées depuis le 30 août 2023, elle parie sur un nouveau cycle de confiance par la voix de sa représentante Cécile Abadie, dans une interview accordée au journal L’Aube n°438. Un “reset” assumé, où l’accompagnement a pris le pas sur la condamnation.

D’un rapport explosif à un dialogue apaisé. Décembre 2016. Le rapport définitif de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE-UE) sur la présidentielle opposant Ali Bongo Ondimba à Jean Ping jetait un pavé dans la mare. Il y était question d’« anomalies qui mettent en question l’intégrité du processus de consolidation des résultats ». (Source GabonMediaTime)

Dégradation de sa note : La réplique vigoureuse du gouvernement du Sénégal contre Moody’s

L’État du Sénégal n’a pas tardé à réagir, suite à la dégradation de la note du pays. «Le Ministère des Finances et du Budget a pris connaissance, avec regret, de la décision de l’agence de notation Moody’s Investor Services en date du 10 octobre 2025, relative à la notation souveraine de notre pays», a réagi l’argentier de l’État dans son communiqué de presse parvenu à Seneweb.

Il martèle que cette action, qui abaisse la note de crédit du Sénégal de B3 à Caa1, tout en maintenant une perspective inchangée, «repose sur des hypothèses spéculatives, subjectives et biaisées». Selon le ministère, cette nouvelle note «ne reflète ni la réalité des fondamentaux économiques du pays, ni les mesures de politique publique mises en œuvre pour consolider la stabilité budgétaire et renforcer la soutenabilité de la dette». (Source Seneweb)

Burkina : Le Président Ibrahim Traoré met en garde contre les arnaques visant les investisseurs étrangers

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a mis en garde vendredi les opérateurs économiques contre toute forme d'escroquerie ou d'arnaque à l'encontre des investisseurs étrangers, assurant que de tels actes seront « réprimés avec la dernière énergie ».

Le chef de l'État burkinabè a rappelé que certains investisseurs étrangers ont, par le passé, été victimes d'actes d'escroquerie de la part de compatriotes indélicats. Il a appelé la Chambre de commerce et l'ensemble des acteurs économiques à placer les valeurs d'intégrité du Burkina Faso au-dessus de toute autre considération.

« Ce sont des choses que nous ne tolérerons pas. Si nous apprenons qu'un investisseur étranger a été trahi par un Burkinabè, les auteurs répondront de leurs actes », a averti le capitaine Traoré. (Source AIB)