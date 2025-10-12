Cameroun: Paul Atanga Nji alerte - Toute autoproclamassion de vainqueur sera sévèrement sanctionnée

À quelques heures de la clôture officielle de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 octobre, le ministre de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a haussé le ton dans une déclaration ferme. Il a rappelé avec une grande clarté qu'aucun candidat ne peut se proclamer vainqueur en dehors du cadre légal défini par les institutions de la République.

Toute tentative d'annonce unilatérale de victoire ou de repli régional pour s'autoproclamer élu sera immédiatement et sévèrement sanctionnée par l'administration qu'il dirige. « La récréation se termine avec la campagne. À partir du 12 octobre au soir, il n'y aura plus de tolérance », a-t-il martelé, insistant sur le fait que les forces de l'ordre n'hésiteraient pas à intervenir directement pour faire respecter l'ordre public et prévenir toute déstabilisation du pays .

Le ministre Atanga Nji a tenu à recentrer le débat sur les institutions légitimes, en insistant particulièrement sur le rôle central et exclusif du Conseil constitutionnel. Il a souligné que cette instance est la seule habilitée à proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Toute autre déclaration émanant d'un parti politique ou d'un candidat sera donc considérée comme une provocation grave et fera l'objet de poursuites judiciaires sans délai.

Ce scrutin présidentiel qui mobilise plus de sept millions d'électeurs camerounais se déroule dans un climat politique national particulièrement tendu, marqué par une présidence en place depuis 1982 et une opposition fragmentée qui tente de se structurer. Pour le gouvernement, l'objectif est on ne peut plus clair : garantir un processus électoral parfaitement encadré et éviter à tout prix une descente aux enfers qui pourrait conduire à la violence.

L'appel du ministre est donc lancé à la fois à tous les acteurs politiques et aux citoyens : il les exhorte à privilégier la retenue, le respect absolu de la loi et l'esprit démocratique afin que cette échéance électorale cruciale soit un moment de responsabilité collective et non de division nationale.