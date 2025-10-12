Ile Maurice: Comment éviter les arnaques

Les personnes âgées figurent souvent parmi les plus vulnérables face aux arnaques. Les escrocs exploitent leur manque de familiarité avec les outils technologiques pour les inciter à partager des informations personnelles ou à transférer de l'argent.

Dans ce cadre, la Financial Services Commission (FSC) a tenu une série d'activités de sensibilisation à travers l'île, destinées à informer le public sur les nouveaux enjeux du secteur financier. Les sessions ont débuté au Bel Air Social Welfare Centre le lundi 6 octobre et se sont terminées au Saint Pierre Social Welfare Centre, le vendredi 10 octobre, où a été tournée cette vidéo explicative.

Plusieurs habitants, dont de nombreuses personnes âgées, ont répondu présents. Amit Kumar Ramjeet, Manager de la Financial Services Fund Unit qui tombe sous la FSC, a souligné qu'il est essentiel que les consommateurs soient mieux informés pour comprendre les nouvelles formes d'investissement liées à la technologie, à la finance numérique et à l'intelligence artificielle.

Il a également abordé la nécessité d'une vigilance accrue face aux risques de fraude en ligne. Il a fait ressortir qu'il faut rester vigilant quand on fait des dépenses, se limiter à celles qui sont essentielles, surtout après la période du Covid-19 où tout le monde passait un moment difficile. Il insiste sur le nécessité d'une capacité de supervision, d'investissement dans l'économie et de la planification pour assurer la stabilité. Il faut bien lire les contacts avant de signer qui que ce soit et se méfier contre des fraudes.

D'ailleurs, parmi les sujets évoqués figurait notamment le relationship investment scam, une escroquerie dans laquelle des fraudeurs gagnent la confiance de leurs victimes à travers des relations virtuelles ou émotionnelles avant de les inciter à transférer de l'argent sous prétexte d'un investissement prometteur. De telles pratiques, qui gagnent du terrain, rappellent l'importance d'une vigilance accrue face aux interactions financières sur internet.

Ces sessions se sont tenues dans le cadre du World Investor Week (WIW) organisé par l'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), dont fait partie la FSC, du 6 au 12 octobre. Cette semaine mondiale, consacrée à la sensibilisation des investisseurs, met l'accent sur trois thématiques d'actualité : la technologie et la finance numérique, l'intelligence artificielle, ainsi que la prévention des fraudes et arnaques.