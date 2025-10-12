Ile Maurice: Un appel à l'évolution politique pour une représentation équilibrée

À l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée chaque 11 octobre, il est essentiel de réfléchir à la place des femmes dans le paysage politique. Si des progrès ont été réalisés dans certains domaines, notamment dans la société civile et le secteur économique, la parité au Conseil des ministres et au Parlement reste encore un objectif lointain. La question demeure : comment faire évoluer le système afin de garantir une représentation plus équilibrée entre hommes et femmes ?

Selon la militante pour l'égalité des genres et ancienne directrice de Gender Links, Loga Virahsawmy, il est crucial de reconnaître que l'histoire politique du pays, comme celle de nombreux autres pays africains, a longtemps été marquée par une domination masculine. «Au début, les femmes n'avaient que le suffrage, puis, peu à peu, elles ont commencé à entrer en politique. Aujourd'hui, même si certaines figures féminines émergent, leur représentation reste marginale», explique-t-elle.

À l'image de l'Afrique du Sud, qui a intégré dans sa Constitution une clause imposant une représentation minimale de 40 % de femmes dans ses institutions, le pays pourrait envisager des mesures similaires. «C'est une bonne idée, mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. La société doit reconnaître que les femmes aussi ont leur place et qu'elles peuvent apporter des contributions essentielles à la gouvernance», poursuit-elle.

Des femmes de talent, telles que la nouvelle gouverneure de la Banque de Maurice, Priscilla Muthoora Thakoor, illustrent le potentiel féminin dans le pays. Toutefois, dans le domaine politique, les opportunités restent limitées. «Les partis politiques hésitent souvent à donner des tickets aux femmes, ce qui est une forme de discrimination», déplore la militante. Elle souligne également que dans certaines régions, comme Rivière-du-Rempart, il serait pertinent de donner la priorité à des candidates.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des femmes très actives

La discrimination de genre reste un défi majeur. Pourtant, certaines initiatives, notamment dans le secteur local, montrent que les femmes sont capables de prendre des responsabilités importantes. «Dans les conseils du village, par exemple, les femmes sont très actives, attentives et prêtes à intervenir en cas de problème, même en pleine nuit. Leur implication est essentielle pour le développement local», ajoute Loga Virahsawmy.

Au niveau institutionnel, des avancées notables existent. La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, oeuvre pour promouvoir l'égalité. «Il faut continuer à encourager ces efforts et faire en sorte que la politique ne soit plus une sphère réservée aux hommes», insiste-telle. Cependant, l'un des grands défis reste la progression dans la hiérarchie politique. «Pourquoi, par exemple, les femmes sont-elles souvent cantonnées aux postes liés à l'égalité des genres et non aux postes clés du gouvernement ?», questionne-t-elle.

Selon elle, la société doit changer de regard et valoriser davantage la contribution des femmes en politique. En comparaison à d'autres pays africains, comme ceux d'Afrique australe, le pays dispose d'un cadre constitutionnel relativement avancé, avec des dispositions pour favoriser la représentation féminine. «Ces pays ont réussi à faire évoluer la société et à intégrer les femmes dans tous les secteurs. Le pays doit s'inspirer de ces modèles», affirme la militante.

Au-delà des sphères politiques, la société mauricienne évolue aussi dans sa perception des femmes. La publicité, par exemple, valorise désormais davantage leur image et leur rôle dans la société. Dans les familles, l'égalité commence aussi à s'installer, avec de petits gestes comme traiter tous les petitsenfants de la même façon ou encourager les filles à prendre part à des activités traditionnellement masculines, comme la gestion des affaires familiales.