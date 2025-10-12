Sénégal: Hajj 2026 - De nouvelles mesures sanitaires annoncées par les autorités saoudiennes

De nouvelles mesures sanitaires ont été annoncées par le ministère saoudien de la Santé pour l'édition 2026 du pèlerinage à la Mecque. L'information a été donnée par la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l'islam du Sénégal, dans une note publiée vendredi.

La Délégation générale du pèlerinage aux Lieux saints de l'islam du Sénégal informe les regroupements de voyagistes privés, les futurs pèlerins et toute la communauté du Hajj des nouvelles mesures sanitaires du ministère saoudien de la Santé pour l'édition 2026 du pèlerinage à la Mecque.

« Pour être sélectionné au Hajj de cette année 2026, le futur pèlerin doit présenter un certificat médical délivré par les médecins agréés du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique attestant qu'ils sont indemnes des maladies suivantes, conformément aux instructions du ministère de la Santé du Royaume d'Arabie saoudite », a expliqué dans la note le délégué général adjoint, Mahamed Mansour Ndiaye.

Les maladies concernées

Parmi ces pathologies, M. Ndiaye liste l'insuffisance d'un organe vital tel que le coeur, les poumons, le foie ou le rein. Mais aussi des affections neurologiques ou psychopsychiatriques affectant les fonctions cognitives ou s'accompagnant d'une déficience motrice grave et un âge avancé accompagné de démence.

La grossesse au cours des trois derniers mois ou grossesse à haut risque, quel que soit son stade, le cancer actif nécessitant une chimiothérapie, une biothérapie ou une radiothérapie sont aussi concernés.

Il en est de même pour les maladies infectieuses actives ayant un impact sur la santé publique telles que la tuberculose et les fièvres hémorragiques. Et également, les personnes atteintes de cancer actif et recevant un traitement chimiothérapique ou tout médicament ou traitement similaire immunosuppresseur.

« La DGP rappelle également aux pèlerins souhaitant accomplir le Hajj 2026, que l'opération de la phase pré-inscription a démarré depuis le mercredi 01 octobre 2025 auprès de toutes les agences de la Banque Islamique du Sénégal sur toute l'étendue du territoire national », souligne la note.