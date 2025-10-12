Sénégal: Ministre Abdourahmane SARR - « Nous travaillerons ensemble, afin de doter les collectivités de moyens accrus »

Doter les collectivités de moyens accrus, d'outils modernes et d'un cadre institutionnel mieux adapté, c'est l'objectif de l'État du Sénégal, selon le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr. D'après lui, ce travail se fera en collaboration avec les acteurs concernés. Il s'exprimait vendredi, au terme des travaux de validation technique de la revue annuelle conjointe (RAC) 2025.

Le ministre Abdourahmane Sarr et son équipe ont profité de la RAC pour mettre en lumière les réalisations concrètes, identifier les défis à relever et dégager, dans un esprit constructif, de nouvelles pistes d'amélioration. D'après lui, cette RAC intervient au moment où le pays engage une nouvelle ère. Celle-ci est portée par l'agenda national de transformation Sénégal 2025 et la stratégie nationale de développement 2025-2029.

« Ce nouveau référentiel constitue une boussole commune pour consolider les acquis, accélérer les transformations nécessaires et bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, conformément à la vision du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye», a-t-il rappelé.

Pour réussir cette nouvelle phase, le ministre estime qu'ils doivent faire preuve de courage politique et d'innovation. Cela suppose une gouvernance ouverte et responsable, une coordination renforcée entre l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires au développement et la société civile, ainsi qu'une prise en compte systématique des enjeux de durabilité et d'équité.

La transformation du Sénégal est une oeuvre collective qui exige que nous avancions ensemble, avec cohérence et détermination. Ainsi, il estime que les recommandations issues de cette RAC guideront le gouvernement dans l'ajustement de ses interventions et contribueront au renforcement de la cohérence des politiques publiques.

Le gouvernement réaffirme son engagement pour soutenir la résilience économique

« Je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations, renforcer le capital humain, soutenir la résilience de notre économie et approfondir la gouvernance », a-t-il dit.

Sur ce, le ministre Abdourahmane Sarr a affirmé que le gouvernement accueille favorablement les propositions des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la relance de la commission « collectivités territoriales », de l'innovation dans le financement des collectivités territoriales ou encore de l'amélioration de la planification et du suivi-évaluation au niveau décentralisé.

« Nous travaillerons ensemble, afin de doter les collectivités de moyens accrus, d'outils modernes et d'un cadre institutionnel mieux adapté. Ces contributions constituent une base solide pour enrichir le processus de réforme de la décentralisation et promouvoir un développement territorial inclusif, durable et équitable », a-t-il soutenu.

Dans le même esprit, la mise en place des pôles-territoires traduit, selon M. Sarr, la volonté du gouvernement de valoriser le potentiel économique de chaque territoire et de donner aux collectivités territoriales les moyens d'assumer pleinement leur rôle dans le développement économique local, au bénéfice direct des populations.