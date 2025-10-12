Sénégal: Partenariat Focus Investment group et Cosec - Un terminal à conteneurs sera installé à Touba

Touba va bientôt accueillir un terminal à conteneurs. C'est le fruit du partenariat entre Focus Investment Group et le Cosec.

Un protocole d'accord a été signé, le jeudi 9 octobre 2025, à Dakar, entre Focus Investment Group et le Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec). L'annonce a été faite à travers un communiqué reçu vendredi. Ces deux structures officialisent ainsi leur partenariat pour le développement d'un terminal à conteneurs à Touba.

« Cette signature matérialise une collaboration stratégique entre notre administration publique et le secteur privé, au service d'une logistique nationale plus fluide, plus moderne et mieux répartie sur le territoire. Nous saluons la diligence et l'efficacité de toute l'équipe du Cosec, sous le leadership de sa directrice générale, qui incarne une nouvelle dynamique de gouvernance publique fondée sur la performance au service de la nation », a déclaré le président de Focus Investment Group, Khadim Kébé.

Cette convention vise à encadrer et à faciliter les démarches administratives liées à la mise en place du terminal à conteneurs de Touba. Avec une capacité cible de 100 000 conteneurs par an, le projet ambitionne de renforcer la compétitivité du Sénégal grâce au déploiement d'infrastructures logistiques capables de faciliter la réception, le stockage et la distribution des marchandises à destination des régions intérieures et des pays de l'hinterland.

Un accord pour booster la compétitivité des corridors intérieurs

Dans ce cadre, Focus Investment Group et le Cosec mutualisent leurs expertises pour accompagner la réalisation de ce terminal, considéré comme une opportunité majeure.

Il contribuera notamment à désengorger les plateformes portuaires existantes, à améliorer la fluidité des échanges vers les régions du centre et du nord, et à réduire les délais de transit ainsi que les coûts logistiques pour les chargeurs nationaux et sous-régionaux. Il participera également à la compétitivité des corridors intérieurs.

« Notre mission est de promouvoir et d'améliorer les conditions de réception, d'expédition et de réexpédition des marchandises appartenant aux chargeurs. À ce titre, nous soutenons naturellement les initiatives privées comme Touba Terminal, qui renforcent nos infrastructures logistiques et la compétitivité de nos corridors vers l'hinterland », a souligné la directrice générale du Cosec, Ndèye Rokhaya Thiam Sow.

S'étendant sur une superficie de 40 hectares, le terminal à conteneurs de Touba disposera d'une capacité de traitement de 100 000 EVP par an. Il comprendra des entrepôts et des silos pour le vrac sous douane, ainsi qu'une gare de gros porteurs pouvant accueillir jusqu'à 200 camions par jour. Ce projet prévoit la création de 255 emplois directs à terme et contribuera à l'employabilité des jeunes grâce à la mise en place d'écoles de formation accélérée aux métiers de la logistique.